Europei, gli azzurri non si fanno intimidire dai buonisti: non si inginocchiano e battono l’Austria

Gli azzurri non hanno ceduto alla dittatura del politicamente corretto. Non si sono inginocchiati. E con forza hanno battuto l’Austria 2-1 ai supplementari volando ai quarti degli Europei di calcio. Uno schiaffo ai Letta e alle Boldrini di turno. Un no alle sceneggiate buoniste, inutili e ricche solo di ipocrisia. Gli azzurri del ct Mancini si sono imposti con i gol di Chiesa (95′) e Pessina (105′) aggiudicandosi una sfida estremamente complicata. L’Austria, a segno con Kalajdzic al 115’, ha infatti costretto l’Italia a soffrire fino alla fine.

Europei, Meloni: «L’Italia ha vinto in piedi»

«L’Italia ha vinto! In piedi, contro ogni polemica e imposizione. Si vola ai quarti di finale, forza azzurri». ha scrittoGiorgia Meloni su Twitter. «In piedi, a testa alta contro ogni razzismo e ogni demagogia. Fieri di questa Italia! Forza azzurri!», ha aggiunto la leader di FdI. Anche Matteo Salvini ha esultato: «Dajeeeeeeeee #ForzaAzzurri». «Grazie ragazzi, grazie Italia. Andiamo avanti!», le parole di Elisabetta Casellati, presidente del Senato.

Mancini: «Una vittoria meritata»

«Vittoria meritata». Così Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha commentato il sofferto successo agli Europei. «L’abbiamo portata a casa perché lo abbiamo meritato anche se, alla fine, abbiamo subito questo gol che prima o poi avremmo dovuto subire. Nel primo tempo avremmo potuto segnare qualche gol. Nella ripresa siamo calati ma l’abbiamo voluta e l’abbiamo vinta». Poi ha aggiunto: «Abbiamo vinto grazie ai giocatori che sono in panchina che sono entrati con la mentalità giusta. I ragazzi hanno speso tantissimo. Chiesa e Pessina sono stati bravi. Sapevo che sarebbe stata una partita difficile, forse più difficile dei prossimi quarti di finale. Questa vittoria così sofferta può farci bene».