Europei, la magia degli azzurri fa miracoli. A Strasburgo l’abbraccio tra il renziano e il grillino

Notti magiche aspettando un gol. La testardaggine degli azzurri ha fatto il miracolo. Non solo calcistico. Tra i politici si improvvisano abbracci impensabili e nascono feeling inaspettati. Tutta l’Italia è incollata davanti alla televisione per la semifinale tra Italia e Spagna. E i politici non fanno eccezione.

Strasburgo, il tifo per gli azzurri riunisce gli eurodeputati

A Strasburgo la partitissima riunisce gli europarlamentari italiani di ogni colore politico. Che ieri sera si sono ritrovati insieme in un locale ‘rimediato’ a soffrire fino ai calci di rigore. A vincere. A esultare insieme, spalla a spalla. Dimenticandosi le barricate in Aula. Inizialmente la disciplina di partito ha la meglio sul tifo, come riporta l’Huffinghton post. Tutti insieme, sì, ma seduti in tavoli diversi per appartenenza. Da una parte i 5Stelle, il Pd con Alessandra Moretti, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino e Paolo De Castro. Dall’altra, il renziano doc Nicola Danti di Renew ‘mischiato’ coi socialisti, il socialista belga Mark Tarabella, mescolato con gli italiani a tifare tricolore con tanto di bandiera azzurro. Pochi distanti Raffaele Fitto e Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia, in una saletta accanto.

Il miracolo: il renziano Danti abbraccia il grillino Castaldo

Al gol del pareggio spagnolo musi lunghi e silenzi spettrali. Incombe la paura dei calci di rigore. I tempi supplementari scorrono veloci nel nervosismo generale. Poi i calci di rigore al cardiopalma. L’Italia è in finale. Scatta l’urlo liberatorio e le tessere di partito, i rancori, gli scontri feroci evaporano come neve al sole. “Stasera posso pure abbracciare un grillino!”, dice esulando Danti, renziano doc tornato in Parlamento nel 2019 subentrando a Roberto Gualtieri nominato ministro. Accanto a lui il pentastellato Fabio Massimo Castaldo. E scatta abbraccio inaspettato. Ma Renzi e Grillo non lo sanno.