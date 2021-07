Camionista eroe affronta i No Tav a muso duro, solo contro tanti: “Non mi rompete…” (video)

Un eroe della libertà, che ha sfidato l’ennesimo blocco dei No Tav,in Val di Susa, senza timori, di fronte a decine di persone che minacciosamente gli intimavano di fermarsi. Nel video pubblicato dal movimento No Tav e ripreso qui in basso su Youtube dal Corriere della Sera, si vede il camionista affrontare da solo i dimostranti: “Siete voi il problema: vi mettete in mezzo alla strada mentre io devo entrare. So già chi siete voi: siete delle m … Sono in piedi dalle quattro e mezzo e ne ho i c. … pieni”.

Il camionista si ribella ai No Tav e loro fanno le vittime

Sulla loro pagina i No Tav cercano di far passare il camionista per uno al soldo dei Pro Tav: “Il camionista in questione – si legge nel testo condiviso dai No Tav – pare essere un affezionato del Tav, lavora per una ditta che oltre a lavorare a San Didero lavora anche al Cantiere di Chiomonte dove sposta materiali! La ditta è ormai sull’orlo del fallimento ma grazie alle speculazioni che il sistema Tav offre riesce ancora a lavorare devastando il territorio”. Secondo i No Tav, “immediatamente la celere è arrivata sul posto schierandosi ancora una volta contro i No Tav per permettere al camion di entrare all’interno della ditta!”. Nel video non si vedono violenze da parte del camionista, se non un innocuo lancio di un oggetto, ma i manifestanti si dichiarano quasi miracolati. “Dopo l’accaduto ecco la reazione del camionista che non pago della sua impresa se la prende con i e le No Tav spintonando e minacciando! Fortunatamente stanno tutti bene! Le nostre vite valgono più del profitto! Avanti No Tav!