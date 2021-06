Variante Delta, Galli cita il “Trono di Spade”: «L’abbiamo in casa. L’inverno sta arrivando…»

«Avete presente quando si dice nel Trono di Spade che “l’inverno sta arrivando…”?»: il virologo Massimo Galli, ospite di Cartabianca su Rai 3, si è affidato alla citazione fantasy super pop per parlare dell’Italia alle prese con la variante Delta, nota anche come variante indiana. «Non voglio dire niente di questo genere, voglio dire che la variante Delta l’abbiamo già in casa e la gente non vaccinata farebbe bene a vaccinarsi presto», ha poi aggiunto, risultando tutt’altro che rassicurante.

Galli e l’inverno che «sta arrivando»

«La variante indiana si diffonde meglio di quella inglese. È una lotta e non è detto che si debba perdere. L’illusione che non ci si sia in Italia e non arrivi ce la togliamo: è evidente che l’abbiamo già in casa», ha poi ribadito anche dallo studio di Agorà, sottolineando che «dobbiamo impegnarci di più con il tracciamento».

Il vaccino? Molto dipende dalla «risposta individuale»

«Il dato del vaccino anti-Covid – ha proseguito il virologo – protegge contro le conseguenze della variante Delta per il ricovero, la rianimazione e la mortalità: tre realtà pesanti. Il vaccino – ha poi sottolineato Galli – è meno efficace per proteggerci nei confronti dell’infezione. Secondo me – ha aggiunto Galli – conta molto la risposta immunitaria individuale. Non è assiomatico che seconda o terza dose quando c’è già una risposta, come con il vaccino AstraZeneca, sia fondamentale per risolvere i problemi».

Quell’osservazione «antipatica che qualcuno dovrà pur fare»

Comunque, per Galli con i vaccini «possiamo avere una buona estate e un migliore autunno, ma bisogna farli», presumibilmente proprio per prepararsi all’inverno in arrivo. «Il vero punto non è preoccuparsi del vaccino, ma preoccuparsi del virus», ha esortato il virologo, per il quale «non si può sfuggire dai rischi di questa variante». «È un’osservazione antipatica, ma qualcuno la deve pur fare», ha rilevato, prima della svolta pop-fantasy.