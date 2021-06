Sbarchi senza sosta, ma per la Lamorgese l’emergenza non esiste. Meloni: «C’è chi non vuole vederla»

Sbarchi senza sosta in Sicilia. Lampedusa al collasso, bomba sociale e sanitaria ma per il Viminale va tutto bene. Parlare di emergenza è una fake news. “Oggi sono 19mila circa gli arrivi in Italia” ha detto il ministro Lamorgese dai microfoni di Sky Tg24. “Parlare di emergenza mi pare esagerato, vuol dire non ricordare i numeri degli anni passati. Quando si arrivava anche a 250mila arrivi annui“.

Sbarchi, per la Lamorgese il problema non c’è

Parole che fanno indignare Giorgia Meloni. Ancora più gravi dopo il benservito dell’Europa che ha deciso di fatto di lasciare l’Italia al proprio destino, smentendo la soddisfazione di Draghi. Eppure dal Viminale si parla di “un grande risultato” riferendosi alle conclusioni del consiglio europeo sul tema immigrazione. La ministra Lamorgese continua sulla linea del Conte 1 e plaude a Bruxelles ignorando l’emergenza che vede la Sicilia nuovamente sotto attacco.

Meloni: 19mila sbarchi e c’è chi non li vede

“Più di 19 mila sbarchi quest’anno: la maggior parte dei migranti non ha nemmeno diritto a rimanere in Italia”, scrive su Facebook la leader di Fratelli d’Italia. “Questo crea, oltre ai problemi di integrazione, anche evidenti rischi legati alla sicurezza. E il tutto si svolge durante una pandemia. C’è un’emergenza, ma c’è anche chi fa finta di non vederla”.

Nuovi sbarchi a Crotone: 65 immigrati

Intanto la cronaca continua a registrare nuovi sbarchi. Questa mattina un’imbarcazione con a bordo 65 migranti di nazionalità siriana, irachena e iraniana (fra cui alcuni minori e una donna incinta) sono sbarcati nel porto di Crotone. Degli extracomunitari sbarcati, 51 sono stati scortati dalla Guardia di Finanza fino al porto, mentre 14, dopo aver tentato la fuga, sono stati intercettati dalla polizia. Gli immigrati sono stati identificati e sottoposti a uno screening sanitario. Per poi essere trasferiti nell’hub regionale di Isola Capo Rizzuto. Le Fiamme Gialle sono al lavoro per individuare i presunti scafisti.