“Sallusti, non mi dia del tu”: ennesima figuraccia della Murgia sotto lo sguardo di Lilli Gruber (video)

Botta e risposta trasui vaccini: “I giornalisti hanno alimentato la paura”. “E quando parlavi della divisa di Figliuolo? Ti davo del tu come scrittore anche se io ho venduto più di te”. Un confronto andato in onda ieri sera a “Otto e mezzo“, sulla Sette, co quando la scrittrice sarda ha chiesto a Sallusti di non darle del tu, evidentemente a corto di argomenti. Il direttore di “Libero” ha avuto gioco facile nel ricordarle che loro sono entrambi scrittori ma lui ha venduto molto più di lei. La Murgia, anche ieri, se l’è presa con il commissario Figliuolo : “Io ho fiducia nella scienza, certo sarà difficile mantenere la fiducia del vaccino nelle persone. Il dubbio di aver fatto una sciocchezza nell’averlo fatto c’è. Il problema era politico, si voleva far vedere che si facevano tanti numeri”.