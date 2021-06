Morto il leader di Boko Haram: si è fatto esplodere in un regolamento di conti tra jihaidisti

Il portavoce dell’esercito, Brigata Generale Mohammed Yerima, ha dichiarato alla BBC che all’epoca l’esercito stava indagando su quanto accaduto, ma che non avrebbe rilasciato una dichiarazione fino a quando non avesse avuto prove definitive. Shekau sarebbe morto quando Iswap ha attaccato le posizioni di Boko Haram nella foresta di Sambisa, nel nord-est della Nigeria.

Non è chiaro cosa significherà la morte di Shekau per Boko Haram, ma secondo l’analisi del corrispondente locale della BBC è improbabile che segnerà la fine del jihadismo in Africa occidentale. Anzi, paradossalmente, la fine di Boko Haram segnerà una ulteriore espansione del terrorismo islamico nella regione. Ciò sarebbe potenzialmente disastroso per il già assediato nord-est della Nigeria in quanto potrebbe portare a ulteriori lotte intestine tra i diversi gruppi, con i civili catturati nel mezzo.