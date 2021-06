“Minzolini nuovo direttore del Giornale”. Ma lui e Berlusconi smentiscono: “Non c’è ancora la firma”

L’indiscrezione circola da alcune ore in Rete. Augusto Minzolini sarà il nuovo direttore del Giornale. Dopo l’addio di Alessandro Sallusti, passato a Libero, per giorni si era parlato di Nicola Porro come successore ideale. Una scelta caldeggiata da Silvio Berlusconi. Il Cavaliere avrebbe chiamato il giornalista e conduttore tv persino dal letto dell’ospedale dove era ricoverato.

Tuttavia la scelta di Minzolini, dettata secondo Dagospia personalmente da Marina Berlusconi, sarebbe poi ricaduta sull’ex direttore del Tg1. Minzolini ha costruito una carriera giornalistica sulla sua abilità da retroscenista politico. Editorialista del Giornale, è stato a Panorama, alla Stampa, direttore della Rete ammiraglia Rai. Il giornalista romano, che è anche senatore di Forza Italia, è sulla linea filo governativa di stretta osservanza draghiana.

Vede come il fumo negli occhi ogni sfumatura sovranista. Tanto da riservare stilettate acide nei confronti dell’opposizione e di Fratelli d’Italia in particolare. L’ex senatore berlusconiano è pure un fan sfegatato della Federazione. “La Lega deve staccarsi almeno in Europa dal gruppo dov’è per poter fare una federazione con Forza Italia. La congiuntura è favorevole a un’operazione di questo tipo, il problema è che non va organizzata in maniera frettolosa e superficiale”.

“Con Minzolini saranno lacrime e sangue al Giornale”

Secondo quanto appreso da Il Riformista la redazione sarebbe tuttora più propensa al profilo di Porro, “percepito come più indipendente, che alla soluzione interna Minzolini, vista invece come più filo-aziendalista. La redazione avrebbe a questo punto timore di un ridimensionamento della testata attraverso un piano lacrime e sangue”.

“Per ora non abbiamo ancora firmato con nessuno. Appena firmato, comunicheremo il nome del nuovo direttore”. Lo afferma all’Adnkronos l’editore del ‘Giornale, Paolo Berlusconi, commentando le voci circolate questa mattina dell’arrivo di Augusto Minzolini alla direzione del quotidiano. Contattato dall’Adnkronos, anche Augusto Minzolini conferma che non c’è ancora nessuna firma: “Non ho firmato niente, quando e se sarà lo comunicherò”, ha ribadito il giornalista.

Smentita o meno, i curatori di Wikipedia hanno già aggiornato la biografia di Minzolini con la direzione del Giornale a far data da oggi.