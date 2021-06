Michele Merlo non ce l’ha fatta. Il dolore sui social: «Non si può morire così a 28 anni»

Non ce l’ha fatta Michele Merlo, il cantante di 28 anni reso celebra dalla sua partecipazione a X Factor e Amici di Maria De Filippi. Michele Merlo, che usava il nome d’arte di Mike Bird, è morto ieri sera, dopo alcuni giorni di ricovero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove nella notte tra giovedì e venerdì aveva subito un intervento chirurgico d’urgenza per una «emorragia cerebrale scatenata – avevano fatto sapere i familiari attraverso lo staff – da una leucemia fulminante improvvisa».

L’ultimo post di Mike Bird

Le condizioni di Michele Merlo, che era ricoverato in terapia intensiva, erano apparse da subito molto gravi. Da quando si è saputa la notizia, la solidarietà è stata enorme, con tantissimi amici e colleghi che hanno condiviso sui social la loro preoccupazione e manifestato la vicinanza al 28enne che nell’ultimo post su Instagram aveva scritto: «Vorrei un tramonto, ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?».

Affetto e commozione sui social

Oggi nuovamente è stato un profluvio di messaggi e ricordi. «Che ingiustizia morire così a 28 anni. Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo…», ha scritto oggi Ermal Meta, che pure era stato tra i primi a postare messaggi di affetto e incoraggiamento. «Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi», ha scritto sempre su Twitter Emma Marrone, che ieri dal palco dell’Arena di Verona aveva detto che «tante persone sono nel mio cuore, ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza c***o».

Anche la politica colpita dalla morte di Michele Merlo

Ma la notizia della morte di Michele Merlo ha suscitato grande commozione anche nella politica. Fra i primi a rivolgere un pensiero al ragazzo, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. «Ci stringiamo al dolore di tutti i suoi cari. Riposa in pace, Michele», ha scritto su Facebook la leader di FdI, rilanciando la notizia della morte e accompagnando il messaggio con una rosa rossa. «Buon viaggio in cielo Michele. Troppo giovane per andartene, non è giusto. Una preghiera per te, un abbraccio alla tua famiglia e ai tanti che ti hanno voluto bene», è stato poi il post di Salvini su Twitter.