M5S, sui social valanga di sfottò: «Fate ridere i polli», «Siete presuntuosi, arroganti e arrivisti»

Sui social una valanga di commenti, di giudizi sprezzanti. La situazione del M5S ha oltrepassato da tempo la soglia del ridicolo. Il fallimento dell’azione di governo, la guerra con Casaleggio, le gaffe da barzelletta dei leader maggiori fotografano il crollo. Meme su meme, sfottò, caricature. «Siete la più grande delusione politica», scrive un utente su Facebook. «Tornate a scuola, imparate qualcosa e poi tornate», il consiglio di un altro. S.P. invoca «una campagna di disiscrizione di massa». RB irrompe nella pagina della Raggi e rivolto a un fan della sindaca (che però non sta a Roma): «Portala a casa tua». Sulle pagine fb politiche fioccano ironie. «Di Maio, la Azzolina, la Raggi… povera Italia». GB: «Volano gli stracci in casa, pagliacci!». EdC: «Quando sento parlare grillini e piddini mi viene l’orticaria».

M5S, Durissime le reazioni sui social

Sui social fioccano commenti durissimi. Basta dare un’occhiata al profilo fb di Marcello De Vito. GV cita i Maneskin: «Marcè, la gente parla ma non sa di che caxxo parla». FC non fa sconti: «Il M5S sta mostrando il suo vero volto». E rincara la dose: «Arrivisti, presuntuosi, arroganti e individualisti». Non solo. «Attenti a perseguire più gli interessi personali che quelli pubblici». Sulla pagina di Luigi Di Maio le ironie arrivano una dopo l’altra. «Mi assumi come tuo portaborse?». E LM: «No, non sei di Pomigliano d’Arco». Sulla pagina di Danilo Toninelli va ancora peggio. LL: «Stimato per le barzellette e le ca***te». DE: «La vostra coerenza fa ridere i polli». RP: Cominciamo a ricordarci che il prode Toninelli fu mollato proprio da Conte per manifesta incapacità, resa ridicola da atteggiamenti caricaturali diventati virali per la loro comicità». E tanti – su altri profili – ricordano gli scivoloni a cinque stelle, dai congiuntivi sbagliati al clamoroso coronavAirus pronunciato da Gigino.