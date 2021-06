L’Imu da pagare anche per chi ha le case occupate. Meloni: “Da sinistra il danno e la beffa”

Imu 2021, mercoledì 16 giugno va versato l’acconto dell’imposta sugli immobili. Sono molte le agevolazioni, vecchie e nuove. Dallo sconto per i pensionati residenti all’estero, all’esenzione per alberghi, agriturismi, discoteche e fiere. Che si vanno ad aggiungere all’elenco degli immobili che sono già beneficiari di trattamenti speciali, come la prima casa, le strutture inagibili, gli edifici di pregio storico e quelli della Santa sede. Peccato che i proprietari di casa penalizzati dal decreto di blocco degli sfratti debbano pagare anche per ciò che lo Stato non gli garantisce. “Tra 10 giorni dovrà essere pagata la prima rata dell’Imu, la patrimoniale sugli immobili. Se Governo e Parlamento non interverranno, sarà dovuta persino dai proprietari ai quali l’immobile è stato requisito – attraverso il blocco sfratti – da 15 mesi. Semplicemente vergognoso”, denuncia il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

La beffa dell’Imu e la denuncia della Meloni

Sul tema interviene anche Fratelli d’Italia. “L’Imu anche per chi ha la casa occupata dal blocco degli sfratti: oltre il danno anche la beffa. Invece di sostenere i cittadini in una fase così delicata, continua l’oppressione fiscale tanto cara alla sinistra. Fratelli d’Italia ha già presentato un emendamento al dl sostegni bis per porre rimedio a questa assurdità a scapito di tanti italiani già pesantemente provati, molti dei quali percepivano da quelle case la loro unica fonte di sostentamento. Ora ci auguriamo che il Governo e la maggioranza ci diano ascolto e lo sostengano. Basta con uno Stato forte con i deboli e debole con i forti e i prepotenti”, scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.