«Io non mi inginocchio». Meloni posta il video di Rampini e plaude al rugbista Maxime Mbandà

Federico Rampini impartisce una lezione alla sinistra che si inginocchia per il movimento Black Lives Matter. Da non perdere». Giorgia Meloni sulla sua pagina Facebook ha condiviso il video dell'intervento di Rampini a Stasera Italia su Rete 4. Esperto e corrispondente dagli Usa, Rampini si è soffermato sul fenomeno Black Lives Matter. E ha chiare lettere ha detto: «Io sull' inginocchiamento sono molto, molto perplesso…». Una lezione contro il politicamente corretto. «Il bilancio negli Usa di questa stagione di gloria di BLM – ha sottolineato – è molto più controverso di quanto crediate. Bisogna diffidare della tendenza a trasformare delle celebrity milionarie dello sport o dello spettacolo in nuove guide morali o politiche».

Meloni pubblica la lezione di Rampini

Federico Rampini ha poi aggiunto sul punto: «Quando trasformiamo atleti multi-milionari, o attori di Hollywood o popstar in eroi di cause progressiste, questo di solito crea molta diffidenza nel popolo vero in nome del quale si fanno certe battaglie. Uno degli effetti della stagione del BLM è che Donald Trump ha aumentato i suoi voti tra gli afro-americani».

«Il BLM ha legittimato manifestazioni molto violente»