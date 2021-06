È online il Green Pass nazionale: ecco dove si può scaricare e come funziona

È online da oggi il Green pass, il certificato verde Covid-19, che dovrebbe rendere più semplice l’accesso a eventi e strutture nel nostro Paese e dal primo luglio funzionerà come salvacondotto per gli spostamenti senza quarantena nei Paesi dell’Ue e dell’area Schengen, pur con delle limitazioni e solo in presenza dei requisiti previsti. Il documento è gratuito, in formato digitale e stampabile e accessibile su un sito dedicato (www.dgc.gov.it), sul sito del Fascicolo sanitario elettronico regionale (www.fascicolosanitario.gov.it) e sull’App Immuni. «Presto – fa sapere il ministero della Salute – anche sull’App Io».

Online il Green Pass nazionale

«Con l’attivazione della piattaforma nazionale realizzata e gestita da Sogei, a partire da oggi – ha spiegato ancora il ministero – i cittadini potranno iniziare a ricevere le notifiche via email o sms con l’avviso che la certificazione è disponibile e un codice per scaricarla su pc, tablet o smartphone. L’invio dei messaggi e lo sblocco delle attivazioni proseguirà per tutto il mese di giugno, e sarà pienamente operativo dal 28 giugno, in tempo per l’attivazione del Pass europeo prevista per il primo luglio».

Chi può controllarlo

La certificazione contiene un QR Code che ne verifica autenticità e validità e che, per tutelare la privacy, andrà mostrato soltanto al personale preposto per legge ai controlli. Il documento attesta l’avvenuta vaccinazione, l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore o la guarigione dall’infezione.

Non solo canali digitali: il supporto per gli “analogici”

Nel caso in cui, invece, non si potesse o riuscisse ad accedere ai canali digitali per visualizzare e ottenere il Green pass, il ministero fa sapere che saranno coinvolti medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e farmacisti che hanno accesso al sistema tessera sanitaria. Per qualsiasi informazione è inoltre attivo il numero verde della App Immuni: 800.91.24.91, operativo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20.