«Niente quarantena col Green pass Ue»: come funziona, quanto dura, come si estende ai figli

Niente quarantena per chi è immunizzato e tempi di validità diversi a seconda del tampone cui ci si sottopone. Sono alcune delle informazioni offerte dalla Commissione europea su come funziona il Green pass Ue, che secondo le previsioni dovrebbe entrare in uso dal primo luglio. Il certificato Covid europeo digitale sarà valido «quattordici giorni dopo l’ultima dose» di vaccino e, per i guariti, per 180 giorni a partire dal test Pcr, il cosiddetto tampone molecolare, positivo.

Col tampone molecolare il certificato dura di più

A illustrare il funzionamento del Green pass europeo è stato il commissario Ue alla Giustizia, Didier Reynders, presentando, in conferenza stampa a Bruxelles, la nuova proposta di raccomandazione per i viaggi nell’Ue, chiesta dal Consiglio Europeo la settimana scorsa in vista della stagione estiva. Per chi non ha ricevuto il vaccino o non ha affrontato la malattia, il Green pass sarà disponibile solo con esito negativo del tampone. Con una distinzione: per chi si sottopone al tampone molecolare, il documento avrà validità di 72 ore; per chi si sottopone a test rapido di 48 ore.

Come funziona il Green pass: niente quarantena

Sembra fugato, poi, il rischio di quarantena o ulteriori test per le persone pienamente vaccinate, cioè che hanno ricevuto le due dosi di AstraZeneca, Pfizer/BioNTech e Moderna o la singola dose di Janssen (J&J). Lo stesso deve valere per le persone che sono guarite e che hanno ricevuto una sola dose di vaccino, considerata sufficiente per la protezione dalla malattia. Una esenzione che si estende anche ai minori in viaggio con i genitori che ne godono. Starà comunque ad ogni Stato membro, poi, stabilire i requisiti di ingresso nel proprio territorio: si tratta di competenze esclusivamente nazionali e l’Ue non può imporre nulla in questo campo. Può solo raccomandare.