Chi è Enrico Michetti, il candidato sindaco di Roma del centrodestra nemico dei “furbetti” (video)

Matteo Renzi, gli è stata attribuita, da parte di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, Nel 2017, su proposta dell’allora Presidente del Consiglio, gli è stata attribuita, da parte di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, l’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Sul fronte Covid, dopo aver accusato nei mesi scorsi il governo di fomentare l’allarmismo, ha spento ogni polemica su un possibile suo profilo No Vax vaccinandosi e pubblicando le foto. “Ho deciso di vaccinarmi, ma rispetto chiunque abbia un’opinione diversa dalla mia”, ha dichiarato ai microfoni di “Radio Radio”. Seguitissimo sui social e in radio, Michetti è considerato un “tribuno del popolo”, non si sbilancia sul tifo, ma sui romani sì, ed è a loro che tutti i giorni si rivolge dalle frequenze di una delle radio più seguite a Roma.

“Il professor Michetti è qualcosa che va al di sopra di tutti e quindi serve adesso davvero farlo conoscere a tutti. Lui è l’orgoglio di Roma. Su di lui ci si può investire, è una persona meravigliosa e di una competenza straordinaria”, ha dichiarato il direttore di Radio Radio, Ilario Di Giovambattista nel corso della prima intervista dopo l’ufficializzazione della candidatura. La prima intervista da candidato a Roma “Ci dobbiamo mettere ventre a terra e pacificare questo ambiente, senza odio, con il massimo rispetto per tutti. Che vengano abrogate parole bruttissime come rottamazione o il fatto che appartieni a quello schieramento per cui non vieni considerato, o la discriminazione soltanto perché la pensi in maniera diversa. Roma è una città accogliente, dove si respira il senso della Patria. Dovremmo rispolverare questa città per riportarla agli antichi fasti. Dovremmo riportare la Capitale alla Roma dei Cesari, la Roma dei grandi papi, la Roma città della scienza, della cultura, dove ogni cittadino è cittadino del mondo. Abbiamo intorno il mare, la pianura, la montagna, i bacini lacustri, abbiamo i posti più belli del mondo e dovremmo iniziare a pensare ad un’area vasta, dove i comuni circostanti sono i nostri fratelli, trattarli con grande dignità perché loro sono la nostra forza. E poi ci sono le periferie, dove dovremmo portare occupazione, servizi, gioia ed entusiasmo”, sono state le prime dichiarazioni di Michetti alla sua radio del cuore.

La coppia con Simonetta Matone