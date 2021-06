Avrà la protezione la libraia che annunciò il boicottaggio dell’autobiografia della Meloni

Prima o poi assurgerà a dignità die poi da mettere in bella vista sul biglietto di visita, almeno per quei pochi che ancora lo usano. Del resto, di professioni creative è già ricca la storia. NellaLucianorintracciò persino un “disegnatore di“. Un tizio specializzato nel disegnare un cerchio luminoso intorno allavitrea del pesce congelato quel tanto che bastava a farlo sembrare appena pescato. Insomma, si arrangi chi può. Vale anche per i volenterosidi se stessi, come la libraia che annunciò urbi et orbi il boicottaggio dell’autobiografia di

Di solito sono più imbattibili di tonno insuperabile nell’afferrare al volo l’occasione buona per far parlare di sé, finire nel mirino dei social(dove non è proprio l’aplomb britannico a dominare), collezionare insulti e minacce e poi passare all’incasso in termini di protezione, scorta e sorveglianza. Tra questi ora c’è anche la libraia lesta a ritagliarsi il suo momento di gloria negando a “Io sono Giorgia” di trovare posto sui suoi scaffali. Per amore della democrazia e della libera circolazione delle idee, com’è facile immaginare. Senza escludere la possibilità al primo giro utile di tentare l’aggancio al Parlamento per incontestabili meriti neo-resistenzialisti.