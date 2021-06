Ardea, colto da un raptus 35 enne uccide il nonno e i nipoti, di 3 e 8 anni. Poi si suicida

Ardea, una tragedia che lascia l’Italia senza parole. Un 35enne colto da un raptus ha sparato a un anziano e a due fratellini di 3 e 8 anni anni. La sparatoria è avvenuta vicino al Consorzio Colle Romito ad Ardea, nei pressi di Roma. I soccorritori hanno a lungo tentato di salvare i due bambini, le cui condizioni erano apparse fin da subito gravissime. L’aggressore dopo la sparatoria si è barricato in casa per ore e alla fine si è suicidato. I carabinieri lo hanno trovato in camera da letto.

I bambini stavano giocando quando la furia omicida del 35enne, descritto come un uomo instabile, si è abbattuta su di loro. “Il primo a non farcela è stato il più piccolo – ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato – poi purtroppo è mancato anche il secondo bambino. Gli operatori intervenuti sul posto hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione è apparsa fin da subito compromessa”.

“Tutte le persone coinvolte – ha spiegato il sindaco di Ardea Mario Savarese – sono residenti del Consorzio, compresa la persona che ha sparato”. Il primo cittadino ha anche chiarito che l’anziano ucciso sarebbe il nonno dei due piccoli, passava in bicicletta. Il padre dei bambini, ha riferito sempre il sindaco, è ai domiciliari nel comprensorio, e tra lui e l’aggressore ci sarebbe un rapporto di parentela.