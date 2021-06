2 giugno, l’omaggio di Mattarella al Milite Ignoto. Meloni: «Buona Festa a chi crede in una Patria libera»

Anche quest’anno una Festa della Repubblica senza parata. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha deposto una corona all’Altare della Patria. Poi ha passato in rassegna lo schieramento interforze. Al termine della cerimonia, il passaggio delle Frecce tricolori. «Settantacinque anni fa, riconquistata la libertà, il popolo italiano poté, con il referendum del 2 giugno 1946, scegliere il proprio destino», ha detto Mattarella nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Enzo Vecciarelli.

2 giugno, il messaggio di Mattarella

«Il voto per la Repubblica consentì all’Italia di intraprendere il percorso della democrazia, del progresso sociale, dello sviluppo. Un passaggio storico tanto atteso e fondamentale per tutti i cittadini duramente provati da una stagione di guerre e dalla dittatura. Un patto di cittadinanza sancito dal suffragio universale che, per la prima volta, includeva in maniera completa il voto femminile. Gli italiani e le italiane, insieme, per una nuova Italia. Da allora il processo di crescita e consolidamento della democrazia non si è mai interrotto e ha superato altre terribili prove, come la sfida del terrorismo».

2 giugno, il ruolo delle Forze Armate

Mattarella ha ricordato che «la Repubblica, in questi anni, ha rafforzato costantemente il proprio prestigio con una autorevole partecipazione alle Organizzazioni internazionali, dalle Nazioni Unite, all’Alleanza Atlantica, alla Unione europea, di cui è stata fondatrice ed è convinta e attiva sostenitrice. A questo sforzo – ha proseguito il Capo dello Stato – hanno contribuito in maniera significativa le Forze Armate, legate alle Istituzioni della Repubblica e alla sua Costituzione dallo speciale giuramento di fedeltà. Ad esse va la riconoscenza del Paese per la dedizione al servizio e il valore dimostrati anche nella complessa e delicata situazione emergenziale che minaccia la nostra salute, il nostro benessere e il libero esplicarsi delle nostre esistenze».

«Viva la Repubblica»

Infine Mattarella ha rinnovato «con particolare commozione, la gratitudine del popolo italiano a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per l’Italia e alle loro famiglie costrette a convivere con un dolore incolmabile. La congiuntura sanitaria non consentirà, per il secondo anno di seguito, di tenere la tradizionale manifestazione nella quale si celebra anche l’abbraccio dei cittadini alle Forze Armate. Mi è grato, in loro nome, in questo giorno della Festa della Repubblica, esprimere ai militari di ogni ordine e grado e al personale civile, l’apprezzamento per l’insostituibile apporto offerto al bene comune. Viva le Forze Armate, viva la Repubblica!».

Giorgia Meloni: «Buona Festa della Repubblica a tutti»

È arrivato anche il messaggio di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ha scritto su Facebook: «Buona Festa della Repubblica a tutti coloro che credono in una Patria libera, democratica e sovrana. Che questo 2 giugno torni ad essere simbolo di una Nazione che non si arrende di fronte alle difficoltà. Viva l’Italia».