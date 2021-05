Vaccini Covid e trombosi, primo studio in Italia. A Milano si cercano 200 volontari

Vaccini Covid e trombosi: parte a Milano «il primo studio clinico in Italia». La ricerca indaga sulla «connessione fra vaccinazione anti-Covid ed eventi trombotici». A condurlo sono il Centro cardiologico Monzino (Ccm) e l’università Statale del capoluogo lombardo, che annunciano l’avvio del progetto “Treasure” con l’obiettivo di «valutare l’eventuale variazione dell’attivazione piastrinica, il meccanismo all’origine delle trombosi, indotta dalla somministrazione sia dei vaccini a mRna come Pfizer e Moderna, sia di quelli a vettore virale come AstraZeneca e Johnson & Johnson».

Vaccini Covid e trombosi: la ricerca

Monzino e UniMi cercano 200 milanesi interessati a partecipare alla ricerca, sottoponendosi a un semplice prelievo di sangue prima e dopo la vaccinazione. “Partecipate allo studio”, è l’appello lanciato dall’Irccs del cuore e dall’ateneo di via Festa del Perdono. «Oltre a contribuire alla conoscenza collettiva sui vaccini anti-Covid – sottolineano – i partecipanti entreranno in un programma di controllo della loro situazione cardiovascolare, che è sempre bene monitorare, tanto più in questo periodo di pandemia». I due prelievi di sangue serviranno a caratterizzare lo stato di attivazione piastrinica prima della vaccinazione e a valutare l’eventuale variazione post-vaccino. Evidenziando anche se diverse tipologie di prodotto-scudo determinino una differente attivazione piastrinica. Treasure è rivolto alla popolazione di età compresa tra 18 e 79 anni, che debba ricevere la prima o la seconda dose di vaccino anti Sars-Cov-2.