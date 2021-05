Tajani sulle condizioni di salute di Berlusconi: “Deve recuperare dal Covid e dal vaccino”

Antonio Tajani in diretta a Radio 24, fa il punto sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia ha lasciato sabato il San Raffaele dopo quattro giorni di ricovero.

“Berlusconi ora è a casa – ha detto Tajani – sta riposando, sta cercando di uscire in tempi rapidi da un post Covid e un post vaccino che gli hanno creato qualche problema. Speriamo di averlo quanto prima protagonista della vita politica”. accennando a un postumo vaccinale che finora nessuno aveva citato.

Tajani a Radio 24: “Berlusconi ora deve riposare”

Una lapsus lessicale del coordinatore di Forza Italia? Se lo è stato, è il secondo di seguito. Infatti, ieri ai microfoni di Sky Tg24 aveva ribadito lo stesso concetto con frasi molto simili. “Berlusconi è un leone e vincerà anche il Covid e i vaccini“. In un’epoca di comunicazione dove la campagna vaccinale si fonda anche sulla fiducia e l’incoraggiamento agli italiani, legare un ricovero agli effetti del vaccino appare una espressione perlomeno azzardata.

“Ha avuto qualche problema – ha detto ieri Tajani – inutile nasconderlo, ma le sue condizioni tra qualche giorno o qualche settimana lo confermeranno protagonista della politica italiana. Gli ho parlato ieri sera. Aveva qualche linea di febbre ma nulla di preoccupante. Penso che possiamo essere ottimisti sul fatto che torni ad essere per noi una guida operativa e non solo telefonica”, ha aggiunto. E sempre sul Cavaliere, l’ex commissario europeo aggiunge. “Forza Italia è in crescita. Senza di noi non si vince. Ha un potenziale quasi doppio di oggi. Con il ritorno di Berlusconi sul palcoscenico politico pensiamo di avere una Fi più protagonista nei prossimi mesi”.

“Meloni candidato premier? Prima vinciamo le elezioni”

Alla domanda se Giorgia Meloni possa essere il candidato premier del centrodestra, Tajani ha risposto ricordando che le elezioni politiche, purtroppo, sono ancora lontane. ”Mi pare veramente molto presto individuare il candidato premier. Probabilmente sarà fatto dopo le elezioni politiche. Noi ci prepariamo a lavorare per vincere le elezioni. Perché se non vinciamo le elezioni è inutile esercitarsi nella ricerca del candidato premier. Si vedrà, l’importante è avere i voti”.

Negli ultimi giorni, Tajani era incappato in uno scivolone mediatico. Una sua frase in occasione della festa della mamma ha scatenato un vespaio di polemiche. “Non può esistere famiglia senza figli”. Con un post su Facebook, qualche ora dopo lo stesso Tajani aveva corretto il tiro.