Sondaggio Swg: Fratelli d’Italia tocca il massimo storico al 18,7%. Ora è a un passo dal Pd

Fratelli d’Italia continua a volare. Il sondaggio di Swg presentato da Enrico Mentana presentato stasera 3 maggio 2021 durante il Tg di La7 vede il partito guidato da Giorgia Meloni al terzo posto con il 18,7%. La scorsa settimana era al 17,6. Primo partito è sempre la Lega, ma per la prima volta in tre anni è sotto il 21%, esattamente al 20,9%. In una settimana è arretrata dello 0,9%. Il Partito democratico è a 0,9 di distanza dalla Lega col 19%. A soli tre decimali di punto alle sue spalle c’è Fratelli d’Italia che per l’appunto guadagna l’1,1% in una settimana.

Fratelli d’Italia al massimo storico

Se la Lega è al minimo da tre anni ad oggi, Fratelli d’Italia, secondo le intenzioni di voto, è al massimo storico. Il Movimento 5 Stelle riguadagna lo 0,4% ed è al 17,8%. Mentre Forza Italia perde lo 0,2 ed è al 6,6%. Azione di Calenda va la 3,5, una settimana fa era 3,6%. Perde lo 0,1%. Sinistra Italiana è al 2,9, era al 3,1 perde lo 0,2%. Più indietro ci sono i Verdi con il 2,1%. Più Europa è al 2,0% e guadagna lo 0,3. Molto più indietro c’è Italia Viva di Renzi che si trova all’1,7% e perde lo 0,2. Mdp è all’1,5%. E Cambiamo all’1.

(GUARDA VIDEO LA7)

Sondaggio Swg precedente

Il sondaggio di Swg, lunedì 26 aprile, durante il Tg di La7 aveva visto Fratelli d’Italia al terzo posto con il 17,6%. Secondo il sondaggio la Lega era in ripresa dopo i crolli delle scorse settimane. Mentre il Partito Democratico era stabile e il MoVimento 5 Stelle in calo. Italia Viva di Matteo Renzi per la prima volta è finito sotto il 2% nelle rilevazioni campionarie.

Nel dettaglio, gli orientamenti di voto al 26 aprile 2021 avevano dato la Lega in crescita dello 0,6 al 21,8%, dopo settimane di cali nelle rilevazioni di Swg e in quelle degli altri istituti. Il Partito Democratico invece stabile al 19,1% e quindi si allarga la forchetta con il Carroccio, arrivando al 2,7%.