Sollievo per Berlusconi: dimesso dal San Raffaele. Ecco la foto prima dell’uscita dall’ospedale

Silvio Berlusconi è stato appena dimesso dal San Raffaele, dove era ricoverato da martedì scorso per accertamenti legati agli strascichi del post Covid.

“Berlusconi? L’ho trovato in forma”

Prima di lasciare l’ospedale il leader di Forza Italia ha incontrato il vicepresidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi, come si vede nella foto che pubblichiamo dal sito dell’Adnkronos. “Siamo davvero felici per il presidente Berlusconi. L’ho trovato forte e in forma”, ha dichiarato Kamel Ghribi, uscendo dal San Raffaele.

Ad anticipare ufficialmente le dimissioni dall’ospedale, era stato Antonio Tajani. “Berlusconi ha avuto qualche problema, è febbricitante, ma è un guerriero. Ritengo che nel giro di qualche ora possa uscire dal San Raffaele”. Così il coordinatore di Forza Italia, ospite di Skytg24.

Tajani: “Ha avuto qualche problema, inutile nasconderlo”

”Berlusconi è un leone – ha detto ancora Tajani – vincerà anche il Covid. Ha avuto qualche problema, è inutile nasconderlo. Gli auguro di tornare presto ed essere protagonista della vita politica. Ci vorrà ancora qualche giorno, qualche settimana, ma tornerà ad essere un grande protagonista della politica. Ricordiamo che senza di lui non sarebbe nato nemmeno il governo Draghi…”.

Le condizioni di salute del Cavaliere erano diventate un tema politico che ha tenuto banco per alcuni giorni. Anche il leader della Lega, Matteo Salvini ha parlato della salute dell’ex premier. Con Berlusconi, ha detto il leader del Carroccio al Corriere della Sera, ”ci siamo sentiti sia ieri che l’altro ieri. Benissimo non sta. Domenica dovevamo vederci non per la politica ma per il Milan e invece la febbre e la debolezza lo hanno impedito. Però, nulla di allarmante”.

Gianni Letta ha parlato con Silvio Berlusconi al telefono per sincerarsi delle sue condizioni ed era in vivavoce con il presidente di Forza Italia proprio mentre l’ANSA lo interpellava su un’altra linea per avere novità sullo stato di salute dell’ex premier.

Al telefono si sente il leader di Forza Italia che saluta prima di terminare la conversazione. Letta chiude quindi il colloquio con l’ANSA con un laconico: “Sta bene”.

Il leader di Forza Italia era ricoverato da martedì 11 maggio per alcune complicazioni di salute legate al post Covid.