Prato, la morte atroce di Luana, madre 22enne stritolata da un ingranaggio mentre era al lavoro

Morire sul posto di lavoro a 22 anni è un’infamia del destino. Luana D’Orazio era una giovanissima mamma che lavorava da un anno nella ditta «Orditura Luana».L’azienda tessile della zona industriale di Montemurlo, in provincia di Prato, dove ha trovato la morte, stritolata da un ingranaggio. Come ogni giorno si era recata al lavoro. Quel lavoro che l’ha uccisa e dove – dalle ricostruzioni- sarebbe rimasta impigliata nel rullo dell’orditoio: il macchinario a cui era stata assegnata da meno di un anno: un grande attrezzo meccanico protagonista di una delle fasi della trasformazione del filato. Al momento dell’incidente – lo ricostruisce il Corriere della Sera – “accanto alla giovane, c’era un collega girato di spalle impegnato alla propria postazione. Quando si è voltato ha visto ciò che era appena accaduto a pochi metri da lui, ma ha riferito di «non aver udito grida di aiuto». Dopo l’allarme lanciato, i soccorsi sono stati inutili.

Luana, 22 anni, tragedia atroce a Prato

I tecnici del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria hanno sequestrato l’area del macchinario per la verifica dei dispositivi di sicurezza. La magistratura pratese sta indagando per capire come sia potuta accadere qiesta tragedia. I sindacati sono rabbiosi, furibondi: «Ancora oggi si muore per le stesse ragioni e allo stesso modo di cinquant’ anni fa: per lo schiacciamento in un macchinario, per la caduta da un tetto. Non sembra cambiato niente, nonostante lo sviluppo tecnologico e dei sistemi di sicurezza». Per venerdì è prevista una manifestazione pubblica che si svolgerà anche davanti alla sede della prefettura di Prato. Ma è il dolore deella famiglia di Luana che si fa incontenibile. Era mamma di un bimbo di cinque anni, il motivo determinante per cui lavorava pure così giovane. Lo aveva avuto appena diciassettenne.