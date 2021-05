Post contro la Meloni, il prof fa il martire: “Avete aggredito la ricerca…”. Giorgia risponde per le rime

“Sono stato male interpretato”. Ha pure il coraggio di lamentarsi del destino cinico e baro il professore della Ca’ Foscari, saltato al disonore delle cronache per il post del libro della Meloni rovesciato in una libreria Feltrinelli. E da lui postato scherzandoci su. Ecco come ha piagnucolato dopo avere visto la male parata. Dalla dissociazione dell’Università alla solidarietà generale giunta alla leader di FdI. Il professore ha risposto piagnucolando e attaccando con una faccia tosta che solo a sinistra possono ostentare impunemente.

Meloni al prof: “Ha anche il corggio di lamentarsi?”

invece di scusarsi ha dichiarato che è stato “erroneamente interpretato”; e “fatto oggetto di strumentalizzazione politica”. Ecco per intero il E’ attonita Giorgia Meloni che dai suoi profili social dà una bella lezione al docente “illuminato”: “Il professore universitario che ha mostrato divertito la mia immagine a testa in giù,ha dichiarato che è stato “erroneamente interpretato”; e “fatto”. Ecco per intero il delirio del docente: “Come studioso di fascismo, di antisemitismo, retoriche politiche e Shoa, dichiaro che: il mio post sui social riguardante l’esposizione in una libreria dell’autobiografia dell’onorevole Giorgia Meloni, è stato erroneamente interpretato; e fatto oggetto di strumentalizzazione politica (…).” Con che coraggio.

Il delirio del docente

Si è capziosamente aggredito attraverso i social media uno studioso e, più in generale, il sistema accademico e della ricerca”. Insomma, si vorrebbe quasi atteggiare a martire del sistema accademico italiano minacciato e oltraggiato. Samo a livelli di follia. Quale “ricerca” ci sia dietro al suop gesto lo dovrà spiegare. Ma il delirio prosegue, un delirio di onnipotenza da parte del professor Simon Levis Sullivan: “e, più in generale, il sistema accademico e della ricerca”. Insomma, si vorrebbe quasi atteggiare a martire del sistema accademico italiano minacciato e oltraggiato. Samo a livelli di follia. Quale “ricerca” ci sia dietro al suop gesto lo dovrà spiegare. Non solo , se fosse lui il paramentro di valutazione del del sistema italiano, staremmo freschi: dovremmo chiudere baracca e burattini. Infatti, chiede attonita e sarcastica Giorgia Meloni. “Ci illumini, professore: cosa intendeva? È d’accordo con quel gesto? La violenza le sembra un messaggio adeguato da insegnare ai suoi alunni?”. Domande che rimarranno senza risposta.