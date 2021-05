Nuove «ombre cinesi» su Conte e la gestione della pandemia: il caso dell’appalto per i test rapidi

Nuovi interrogativi si aggiungono a quelli già esistenti sulle forniture dei dispositivi anti Covid nella prima fase dell’emergenza, con Giuseppe Conte premier e Domenico Arcuri commissario. Dopo le mascherine, già al centro di un’inchiesta della Procura di Roma, e i ventilatori ospedalieri, che dopo un anno di utilizzo si è scoperto che non rispondevano agli standard di sicurezza necessari, ora arriva il caso dei test rapidi per la rilevazione del virus. Si tratta di una partita da 15 milioni di euro, finita nel portfolio della Technogenetics, azienda nata in Italia e dal 2015 nel gruppo Khb, con sede a Shangai e quotato alla borsa di Shenzen.

I test rapidi e le nuove «ombre cinesi» su Conte

Insomma, per dirla con La Verità, che ha acceso i riflettori sul caso, sulla gestione dell’emergenza sanitaria da parte del governo Conte 2 «continuano a volteggiare ombre cinesi». Il quotidiano ricostruisce le tappe dei rapporti intercorsi tra il governo e la Technogenetics a partire da una visita di Conte negli stabilimenti di Morra De Santis, in provincia di Avellino. È l’ottobre del 2019, dunque ben prima dell’esplosione della pandemia. Conte visita gli stabilimenti insieme al governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Li accoglie l’amministratore delegato Salvatore Cincotti. Di lì a qualche mese, la pandemia travolge anche l’Italia.

La fornitura per gli studi epidemiologici di Galli

È marzo quando la Technogenetics immette sul mercato il test rapido. «A tenere i rapporti con l’azienda cino-italiana è anche Massimo Galli, responsabile dipartimento di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano», scrive ancora La Verità. Galli, infatti, per uno studio epidemiologico sulla popolazione del Comune di Sordio, in provincia di Lodi, utilizza i kit diagnostici forniti dalla Technogenetics, «partner e sponsor dell’iniziativa». Siamo nel settembre 2020. «Caso vuole che proprio quel giorno sul sito della presidenza del Consiglio dei ministri compaia la “richiesta pubblica di offerta in procedura semplificata di massima urgenza per la fornitura di 5 milioni di test rapidi per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici da Sars-Cov-2″», scrive La Verità, aggiungendo che «la spunta Technogenetics».

La commessa per i test rapidi

La Technogenetisc, «mediante stipula di Lettera di commessa», si aggiudica così la fornitura di 5 milioni di test, «al prezzo unitario ribassato di 3,50 euro, con le migliori, maggiormente celeri tempistiche di consegna». «L’azienda quindi – scrive La Verità – incassa una commessa da 15 milioni di euro, anche grazie alla procedura di massima urgenza e semplificata da parte della struttura commissariale diretta da Arcuri». Successivamente torna in scena Galli, con un nuovo studio epidemiologico, stavolta sulla popolazione di San Pellegrino, in provincia di Bergamo. È ottobre, «i test – si legge sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro – vengono donati da Technogenetics».

La Verità: «Chi presentò l’azienda a Conte?»

«Ma chi presentò a Conte questa azienda proprio nei mesi in cui rapporti con la Cina erano strettissimi (anche Beppe Grillo fece visita in ambasciata nel novembre 2019)?», si domanda quindi il giornale, sottolineando che la commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia proposta dal centrodestra potrebbe servire a fare chiarezza anche su questa vicenda.