Natalità, sempre più culle vuote. La drammatica fotografia dell’Istat: in dodici anni il 30% in meno

Natalità, ennesima riduzione

Il 2020, spiega l’Istat nel report, segna l’ennesima riduzione delle nascite che sembra non aver fine. Nel volgere di 12 anni si è passati da un picco relativo di 577mila nati agli attuali 404mila, ben il 30% in meno. Alla contrazione dei progetti riproduttivi, con un tasso di fecondità totale sceso lo scorso anno a 1,24 figli per donna da 1,27 del 2019 (era 1,40 nel 2008), si accompagnano anche deficit dimensionali e strutturali della popolazione femminile in età feconda, che si riduce nel tempo e ha un’età media in aumento.

Se si fosse procreato con la stessa intensità e con lo stesso calendario di fecondità del 2019, quando si registrarono 420mila nascite, nel 2020 se ne sarebbero osservate circa 413mila, anziché 404mila. Dunque, il solo effetto strutturale legato al processo di invecchiamento della popolazione femminile in età feconda porta una riduzione, a parità di condizioni, di almeno 7mila nascite. L’ulteriore calo di 9mila sul 2019 è invece frutto della reale contrazione dei livelli riproduttivi espressi.

Natalità e pandemia

Su queste dinamiche, che da anni vanno ripetendosi costituendo la questione di punta della demografia nazionale, gli effetti della pandemia hanno potuto manifestarsi, nel caso, soltanto con riferimento al mese di dicembre 2020. Infatti, occorre considerare che l’impatto psicologico di Covid, così come le restrizioni adottate, hanno avuto un impatto sulle scelte riproduttive soltanto a partire da marzo.

Ciò è quanto lascia supporre anche l’andamento delle nascite per singolo mese del 2020, messo a confronto con il 2019. In particolare, a eccezione di febbraio, i nati mensili nel 2020 sono sempre sotto quelli del 2019, a conferma del prosieguo della tendenziale riduzione avviata negli ultimi anni.

L’età del parto arriva a oltre 32 anni

Avere figli, sottolinea l’Istat nel report, rappresenta sempre più una scelta posticipata e, in quanto tale, ridotta rispetto a quanti idealmente se ne desiderano. L’età media al parto ha raggiunto i 32,2 anni (+0,1 sul 2019), un parametro che segna regolari incrementi da molto tempo (30,8 nel 2003 e 31,1 nel 2008). In questo quadro, oggi è del tutto usuale che la fecondità espressa dalle donne 35-39enni superi quella delle 25-29enni o che le ultraquarantenni stiano progressivamente avvicinandosi ai livelli delle giovani under25.

Riduzione della natalità in tutte le aree del Paese

La riduzione della natalità, evidenzia l’Istat, interessa tutte le aree del Paese, da Nord a Sud, salvo rare e non significative eccezioni. Sul piano regionale le nascite, che su scala nazionale risultano inferiori del 3,8% sul 2019, si riducono dell’11,2% in Molise, del 7,8% in Valle d’Aosta, del 6,9% in Sardegna. Tra le province, a riprova di un quadro generale piuttosto critico, sono soltanto 11 (su 107) quelle in cui si rileva un incremento delle nascite: Verbano-Cusio Ossola, Imperia, Belluno, Gorizia, Trieste, Grosseto, Fermo, Caserta, Brindisi, Vibo Valentia e Sud Sardegna.

La fecondità si mantiene più elevata nel Nord del Paese, con 1,27 figli per donna ma in calo rispetto a 1,31 del 2019 (e a 1,44 del 2008). Nel Mezzogiorno scende da 1,26 a 1,23 (1,34 nel 2008) mentre al Centro passa da 1,19 a 1,17 (1,39 nel 2008).

Ecco la regione più prolifica

La regione più prolifica è il Trentino-Alto Adige con 1,52 figli per donna, in calo da 1,57 del 2019. Sotto il livello di 1,2 figli per donna si trovano soltanto regioni del Centro-sud. Una situazione decisamente sfavorevole è nelle aree a maggiore declino demografico, che, al contrario, avrebbero grande necessità di invertire le tendenze in corso. In Umbria, Abruzzo, Molise e Basilicata si è molto più prossimi al livello di rimpiazzo della sola madre (cioè a un figlio per donna) che non, idealmente, a quello della coppia di genitori (due figli). Anche in Sardegna (0,95 figli per donna), per il secondo anno consecutivo non si coglie nemmeno l’obiettivo minimo di rimpiazzare almeno un genitore.

In questo panorama, tutt’altro che favorevole, l’unica realtà territoriale che si differenzia dalle altre è la provincia di Bolzano che, con 1,69 figli per donna, detiene il primato della più alta prolificità, seguita ad ampia distanza dalle province di Gorizia (1,42), Palermo e Catania (1,38), Ragusa e Cuneo (1,36) e Trento (1,35). Nel complesso sono 62 (su 107) le province con un livello di fecondità sotto la media nazionale (1,24), segno di una evidente asimmetria a sinistra della distribuzione, con quattro delle cinque province sarde sotto il livello di un figlio per donna e la quinta, Nuoro, che si ferma a 1,01.

Gandolfini (Family Day): «Dati impressionanti»

Per Massimo Gandolfini, fondatore dell’associazione Family Day, «purtroppo questi dati Istat sono impressionanti». Parlando con l’Adnkronos ha spiegato: «È un trend nato da parecchi anni ed è una conferma pericolosa. Si rischia il suicidio delle nostre caratteristiche, delle nostre origini e della nostra italianità. Rischiamo tra 50 anni di aver perso completamente queste caratteristiche”.

Per Gandolfini «le ragioni per le quali gli italiani hanno paura di procreare sono sintetizzabili fondamentalmente in tre passaggi: ragione economica, fiscale e culturale. Sotto il profilo economico basti pensare al recovery plan, la famiglia è bistrattata e sono molto preoccupato per il 1° luglio, data della partenza dei fondi dell’assegno unico, perché a mio parere i fondi dovrebbero essere triplicati, soprattutto in un momento storico come questo».

«Una fiscalità a misura di famiglia»

«Per il secondo aspetto, quello fiscale – spiega Gandolfini – occorre una fiscalità a misura di famiglia. È necessario mettere al centro il fattore familiare e privilegiare le famiglie numerose. Trovo assurdo che una famiglia con quattro/cinque figli paghi le stesse tasse di una famiglia che ha un figlio, ci vuole una “no tax zone”. Per l’ultimo, e secondo me più importante aspetto, quello culturale. In Italia fare figli viene visto come un lusso, soprattutto nella figura femminile. Il valore della donna – conclude il fondatore di Family Day – non si deve misurare soltanto quando è ceo di un’azienda. Ma anche quando ha il coraggio di mettere al mondo tanti figli. La procreazione dovrebbe essere sostenuta, soprattutto in questo grande inverno demografico».

Adinolfi: «Serve reddito di maternità»

«È da tempo che con il Popolo della famiglia facciamo presente questi allarmanti dati alle autorità competenti, manca un serio ragionamento sulle soluzioni». Lo dice all’Adnkronos Mario Adinolfi, fondatore del Popolo della famiglia.

«Potenzialmente diventerà la principale tragedia italiana. Corroderà in Italia il welfare familiare, la sanità gratuita e la pubblica assistenza. Purtroppo sono servizi che sono attaccati dalla peste della denatalità. Rischiano di dissolversi entro vent’anni. Quella che abbiamo presentato col Popolo della famiglia – spiega Adinolfi – è la proposta del reddito di maternità. Per dare a ogni donna mille euro al mese per i primi otto anni di vita per ciascun figlio. È un investimento produttivo con costi irrisori, non dimentichiamoci che i figli sono capitale umano, se non si investe sul capitale umano l’Italia muore».