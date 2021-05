L’ultima genialata di Toninelli: annuncia un libro che non andrà in libreria e che fa il verso a Gigi D’Alessio

“Ci siamo! Martedì primo giugno sarà disponibile solo su Amazon il libro ‘Non mollare mai'”, annuncia Danilo Toninelli, ex ministro grillino delle Infrastrutture, famoso più per i suoi show e le sue gaffe televisive che per i suoi risultati politici. “Non mollare mai” è anche il titolo di una nota canzone di Gigi D’Alessio, cantante napoletano di fama nazionale che forse Toninelli, però, non conosce. Ma c’è di più. Nonostante il suo autorevole passato da ministro, Toninelli annuncia che il suo libro non sarà in libreria, non ha una casa editrice. “L’ho scritto da solo, senza filtri. È la storia di un cittadino normale, che è entrato nei palazzi del potere grazie al Movimento; che ha deciso di provare a cambiare tutto. È la mia storia personale che vi racconto con sincerità. Perché voglio far arrivare alle persone il messaggio che non tutti in politica sono uguali: ci sono anche coloro che lottano per il bene della gente. Ed io sono uno di questi”. I poteri forti che a suo avviso lo avrebbero combattuto non sono col fiato sospeso per quel libro che sarà “solo su Amazon”.

Il sistema che combatte Danilo Toninelli con il suo libro