Dopo Speranza, anche Toninelli annuncia un libro verità. La reazione è rabbiosa: “No, anche tu, no!”

“Oggi è la Giornata mondiale del libro. E il libro che sto scrivendo da mesi è quasi finito. Dopo le ultime tremende notizie dell’inchiesta sul Ponte Morandi sono ancora più motivato a pubblicarlo”. Dopo la surreale vicenda del libro del ministro Speranza, annunciato e mai uscito a causa del fatto che il Covid non fosse stato sconfitto come lui annunciava nel volume, ora è l’ex ministro grillino Danilo Toninelli ad annunciare lo sbarco in libreria. Ammesso che ci arrivi davvero…

Toninelli e il libro sul ponte Morandi

“Ho vissuto in prima persona quei momenti drammatici e sono stato il primo a denunciare lo scandalo che si celava dietro la gestione miliardaria del concessionario. Per questo ho subito ogni genere di attacco, ma grazie a questo oggi abbiamo visto ricostruire in tempi record il nuovo ponte di Genova. Racconterò tutto, fino all’ultimo. Rimanete sintonizzati”, annuncia Danilo Toninelli sulla sua pagina Facebook. La prima reazione da un suo fan no è esattamente entusiastica: “No ti pregoooooooo!!! Un libro tuo nooooooooo!!!!!!”.

La voglia di cantare vittoria su Genova

“Lo Stato ha rialzato la testa con il nuovo ponte di Genova. Se in poco più di un anno siamo riusciti a costruirlo, con tutti i contenziosi che gli avvocati del concessionario ci hanno fatto, vuol dire che lo Stato ha rialzato la testa. Questo nuovo ponte non è stato pagato dai genovesi o dai cittadini italiani, è stato pagato dal privato che lo doveva manutenere…”, aveva dichiarato lo scorso mese di agosto, a Genova, attribuendosi i meriti della costruzione del nuovo ponte, con una discreta faccia tosta.

In tv aveva fatto lo stesso. A In Onda su La7, il programma di David Parenzo e Luca Telese l’ex ministro grillino si era vantato. “La ricostruzione del Ponte Morandi, ora Ponte San Giorgio è merito mio”.