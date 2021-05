La profezia di Davide Masitti, il dj italiano morto in Francia: “Vivo un’avventura che può finire male” (video)

“Vivo nel mio mondo anti sociale e parallelo, che non è quello che vuole la società. E comunque sei sempre in mezzo a un’avventura che può essere positiva ma anche negativa”. Si raccontava così Davide Masitti, in arte Da Frikkyo’, il dj italiano morto in circostanze misteriose in Francia.

Davide Masitti, che aveva 49 anni, era molto noto nel panorama internazionale per la sua attività nel mondo della musica elettronica. La tragedia è avvenuta nel sud-ovest della Francia, a Saint Michel de Castelnau, dove si era trasferito due anni fa con la famiglia per inseguire il suo sogno musicale.

Il dj era molto famoso negli ambienti del rave internazionale

Dopo aver girato il mondo, l’uomo, noto nel panorama internazionale per la sua attività nel mondo della musica elettronica con il nome d’arte Da Frikkyo, aveva trovato la sua dimensione in questo piccolo borgo francese.

Masitti che si autodefiniva uno spirito libero figura anche tra i fondatori del movimento Olstad Sound System. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la morte risalirebbe alla serata di martedì scorso. Masitti padre di due figli di tre e otto anni, è morto in seguito a una coltellata al fianco. Nelle ultime ore, la polizia francese ha concentrato le indagini sulla compagna del dj modenese. Anche lei è italiana: ha 38 anni, è di Trieste e si troverebbe in stato di fermo.

Per la morte di Davide Masitti fermata la compagna

La donna, riferisce Il Resto del Carlino, avrebbe respinto ogni accusa e avrebbe dichiarato che Masitti si sarebbe ferito da solo. La famiglia del 49enne, riportano il quotidiano e l’Ansa , avrebbe appreso della tragica morte del dj dopo attraverso i messaggi di condoglianze di alcuni amici.

I familiari non crederebbero all’ipotesi di un coinvolgimento della compagna. “Sull’ipotesi che possa essere la responsabile, in qualche modo, lo escludo categoricamente”, questo il commento del fratello dell’uomo riportato dalle stesse fonti in queste ore di indagini.

Guarda il video dell’intervista con il dj modenese