007 italiano trovato morto in strada, ferito al volto e in un lago di vomito: è giallo a Parigi

Un nostro 007, un funzionario dei servizi segreti in trasferta a Parigi trovato morto nelle vicinanze dell’hotel in cui alloggiava: un giallo in piena regola, un mistero su cui ora, contando sulla collaborazione degli investigatori d’oltralpe, gli inquirenti italiani faranno luce. A partire dal motivo del suo viaggio in Francia, per finire con le cause della morte, passando per quella ferita che ancora sanguinava, sotto il mento, quando è stato trovato in strada esanime e nel suo stesso vomito, da passanti che hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine…

Giallo a Parigi, 007 trovato morto in strada

Dunque, come anticipato in apertura, la vittima è un funzionario di Palazzo Chigi di 50 anni, Massimo I., membro dei servizi segreti, ed è stato trovato morto a Parigi nella notte tra domenica e lunedì nei pressi dell’hotel nel quale soggiornava, situato a Montmartre. L’uomo aveva una ferita sanguinante sotto al mento e giaceva in un lago di vomito. Secondo quanto riporta il sito francese di Le Point, verso l’una e mezzo del mattino i vigili del fuoco hanno tentato di rianimarlo ma invano.