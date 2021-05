Il triste racconto di La Russa: «Al mio amico hanno sconsigliato AstraZeneca e ora è morto»

Ignazio La Russa a L‘Aria Che Tira lancia un messaggio sui vaccini. «A un mio amico che si chiamava Salvatore, purtroppo sono andato qualche giorno fa al suo funerale in Sicilia, hanno consigliato di rifiutare il vaccino AstraZeneca perché aveva la pressione alta. L’avevano chiamato, ma non ha fatto la somministrazione e pochi giorni dopo si è ammalato ed è morto». Un racconto drammatico che colpisce anche Myrta Merlino. La conduttrice, concluso il discorso del senatore di Fratelli d’Italia, si lascia andare a uno spontaneo: “Gesù”.

La Russa: «Ce l’ho con chi ha creato il dubbio»

La Russa si dice indignato: «Io do la colpa con chi ha creato il dubbio che fosse un bene o un male vaccinarsi. Io non ce l’ho con lui, questo dubbio non era illogico». A quel punto la Merlino prende la parola: «La ringrazio per questo racconto perché su AstraZeneca è stata fatta una pessima comunicazione. Poi perché un conto sono le statistiche, un altro sentire un racconto così. Ce lo diceva anche Matteo Bassetti…». La conduttrice ricorda infatti che «tutti i medici seri dicono e dicevano che è più facile morire di Covid che di vaccino».

«L’allarme è giustificato ma…»

Il senatore di Fratelli d’Italia poi prosegue: «L’allarme è giustificato ma l’allarmismo e il terrorismo hanno provocato dei danni forse addirittura superiori a quelli della pandemia. Conosco ragazzini che si sono rivolti allo psichiatra. Ci sono dei danni causati dall’allarmismo e dal terrore». La Russa ammette di essersi vaccinato senza alcun parere, anche se «mi è piaciuta una vignetta bellissima, un topolino chiede a un altro topolino se si è vaccinato, l’altro risponde “E che sono scemo? Prima aspetto che finisca la sperimentazione sugli uomini. Bellissima…”». Una battuta che ha alleggerito l’atmosfera in studio ed è riuscita a strappare un sorriso a tutti.