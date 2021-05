Hunziker e il bacio del Principe a Biancaneve: «Ditemi che è una bufala, non ci voglio credere…» (video)

Imperversa la polemica sul bacio “non consensuale” con cui il Principe azzurro ha svegliato Biancaneve dal suo lungo sonno. A scendere in campo anche Michelle Hunziker. «Ragazzi, è da ieri sera che gira una cosa che io voglio, desidero, voglio essere convinta che sia una bufala e che questa cosa sia una battuta, uno scherzo perché se fosse vero io non ci voglio credere… Non possiamo arrivare a questo», dice Michelle Hunziker in un video pubblicato su Instagram e ripreso da Oggi.

Hunziker e la polemica sul bacio a Biancaneve

La conduttrice, come riporta Libero, ha continuato scrivendo: «Mi viene la tachicardia. Adesso rompono le b***e anche al principe di Biancaneve?». La Hunziker, infine, ha concluso il suo pensiero sulle polemiche per il bacio non consensuale nella celebre favola di Biancaneve, tra la principessa ed il principe, chiedendo il parere anche dei suoi follower.

Hunziker e il caso sollevato in America

Il bacio “non consenziente” che il principe azzurro dà a Biancaneve per liberarla dall’incanto della mela avvelenata, fa scoppiare polemiche. La scena fa parte della nuova animazione all’interno del parco tematico della Disney in California, appena riaperto dopo un anno di chiusura per il Covid. La polemica è stata sollevata da due giornaliste del San Francisco Gate ed è subito arrivata in Italia. Le due giornaliste hanno visitato il parco di Disneyland.

Il bacio senza il consenso di Biancaneve

La loro attenzione è stata attirata dall’attrazione Snow White’s Enchanted Wish basata sul film del 1937 Biancaneve e i sette nani. Ecco cosa scrivono le due giornaliste. «Il principe dà a Biancaneve un bacio senza il suo consenso mentre lei dorme. Non può essere vero amore se soltanto uno dei due è consapevole di quello che sta accadendo», hanno detto le due giornaliste della testata americana. Un’interpretazione politically correct nel classico stile della sinistra, che rischia di mettere in discussione le favole con cui milioni di bambini sono cresciuti.

