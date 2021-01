Michelle Hunziker, al vetriolo: “Questo governo ci trasmette solo incertezza e instabilità”

Hunziker: “Mi preoccupa molto la situazione al governo”

Ecco le parole di Michelle Hunziker : «Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo. Trasmettono l’instabilità più totale e creano ancora più incertezze in tutti noi. Invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale, rendendosi conto che ora serve UNITÀ per creare opportunità e lavoro”. La soubrette svizzera punta il dito sulle politiche economiche del governo, fatte di mance e bonus ma prive di una visione strutturale. E aggiunge alk suo post: “Non abbiamo bisogno di “assistenzialismo” bensì di essere messi nelle condizioni di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica. Per fare questo, converrebbe dare a tutti la possibilità di continuare le proprie attività senza un “cappio” al collo”.

Una lezione al governo

Certamente la Hunziker si riferisce al settore dello spettacolo, messo in ginocchio e senza una luce in fondo al tunnel, almeno stando ai Dpcm. “Serve liquidità a sostegno delle aziende e dei liberi professionisti oltre ad investimenti per creare valore in futuro ma sopratutto non perderlo oggi perché significherebbe perderlo in maniera permanente».

Il web si scatena

I suoi fan si sono scatenati con un diluvio di commenti. I più sono positivi e ne condividono la critica. Ma non sono mancate le critiche: “Non è questione di assistenzialismo: troppo facile a pancia piena giudicare tutti. Il lavoro per tutti non c’è, non dico di dare soldi a destra e a manca, ma neanche abbandonare a se stesse le persone”, è uno dei commenti. Certo, nel modus operandi grillino- quello che ha prodotto l’inutile reddito di cittadinanza- non esistono altro che mance. L’assenza di una visione è, in realtà, l’evidenza più macroscopica di questo esecutivo. E il post della soubrette indica che tale evidenza arriva nelle persone che vivono nel Paese reale. Fa bene ad essere preoccupata.