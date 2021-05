Fu portavoce di Veltroni la vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani. Quella della telefonata con Fedez

Censura Rai? Se c’è stata, viene da sinistra. Lo sottolinea Matteo Salvini informando i suoi follower sul curriculum di Ilaria Capitani, la vicedirettrice di Rai3 che a un certo punto interviene nella telefonata che Fedez ha reso pubblica.

Il curriculum di Ilaria Capitani

Già caporedattrice del Tg2, Ilaria Capitani è giornalista politica e sportiva. Nata a Napoli nel 1967, durante gli studi alla scuola di giornalismo vince una borsa di studio al Corriere della Sera, dove lavora per cinque anni occupandosi di cronaca e sport, e collaborando alle pagine del supplemento Salute. Nel 1991 arriva in Rai: per tre anni lavora con Aldo Biscardi al programma Il processo del lunedì, poi passa a È quasi goal con Claudio Ferretti e Sandro Ciotti.

Nel 2006 fu portavoce del sindaco Veltroni

In occasione delle Olimpiadi di Atlanta entra alla TGS, dove rimane per tre anni. Nel 1998 passa al TGR Lazio, conducendo le edizioni del pomeriggio e della sera. Due anni dopo va al programma Italie del Tg3, quindi a Giromattina, sempre su Rai3, per poi arrivare a condurre Cominciamo bene, con Toni Garrani. Nel 2006 assume l’incarico di portavoce di Walter Veltroni, sindaco di Roma del Partito Democratico. Successivamente torna in Rai per condurre il Tg Parlamento e rubriche di approfondimento politico.Non proprio una leghista doc, quindi.

La direzione di Rai3 smentisce la versione di Fedez

La direzione di Rai3 ha smentito la versione di Fedez. In una nota conferma di non aver mai chiesto preventivamente i testi degli artisti intervenuti al concerto del Primo Maggio – richiesta invece avanzata dalla società che organizza il concerto – e di non aver mai operato forme di censura preventiva nei confronti di alcun artista”. “In riferimento al video pubblicato sul suo profilo Twitter da Fedez, notiamo che – prosegue la nota – l’intervento relativo alla vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani (l’unica persona dell’azienda Rai tra quelle che intervengono nella conversazione pubblicata da Fedez) non corrisponde integralmente a quanto riportato, essendo stati operati dei tagli”.

Queste le parole dette da Ilaria Capitani a Fedez

Queste le parole realmente dette secondo quanto riporta la nota: “Mi scusi Fedez, sono Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai3, la Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che… La Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà.” E ancora: “Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo […] Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua.”

Mollicone: una rete di sinistra censura il proprio maestro tatuato…

Così commenta la vicenda il commissario di Vigilanza Rai, deputato Fdi, Federico Mollicone. “Rai Tre che censura il nuovo “guru” Fedez è il paradosso perfetto, con una rete orientata a sinistra che censura il proprio stesso “maestro tatuato”. Il M5S che denuncia le lottizzazioni è l’ennesimo cortocircuito: sono sepolcri imbiancati con ancora il cartello “vernice fresca”…”.