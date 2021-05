Covid, gli uomini calvi rischiano 2,5 volte di più: uno studio americano spiega perché

Gli uomini calvi rischiano 2,5 volte più degli altri di sviluppare forme gravi di Covid. È quanto emerge da uno studio internazionale guidato dalla società californiana di biotecnologie Applied Biology, alla quale ha partecipato anche la prestigiosa Brown University. Lo studio conferma quanto già emerso da una ricerca precedente svolta dalla Yale University che, come l’attuale, aveva preso le mosse dall’osservazione dei pazienti ricoverati: quelli affetti da alopecia androgenetica erano in percentuale molto di più degli altri.

Uomini calvi più a rischio col Covid a causa di un gene

A determinare questo fenomeno sono, secondo quanto evidenziato dai ricercatori, motivi genetici: i geni alla base della calvizie sono gli stessi che espongono questi pazienti a un rischio più elevato. Una associazione per altro già riscontrata in caso di patologie cardiovascolari o di diabete. In particolare, secondo i ricercatori, a determinare il maggiore impatto del Covid sugli uomini calvi è il gene recettore degli ormoni maschili, gli androgeni, tra i quali testosterone e androstenedione. Questo gene, è stato osservato, influisce anche su un enzima che gli scienziati ritengono sia coinvolto nell’infezione da coronavirus.

Dalla ricerca le speranze per una nuova cura

Lo studio spiegherebbe anche perché, in generale, gli uomini siano più esposti al virus di quanto non lo siano donne e bambini. «L’identificazione di un biomarcatore connesso al recettore degli androgeni è un altro elemento di prova che evidenzia il ruolo importante degli androgeni nella gravità della malattia Covid-19», ha spiegato il ricercatore della Applied Biology Andy Goren, sottolineando che si tratta di un tassello importante per identificare nuove terapie, alle quali Goren e il suo team stanno già lavorando.