Covid, 10.176 nuovi casi e 224 decessi. La Merkel boccia la proposta di Biden sui vaccini

Sono 68 i nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti, di cui due dei giorni scorsi, ma registrati solo oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4.916 tamponi molecolari e 2.847 test rapidi antigenici. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 21 e si riducono anche quelli negli altri reparti che risultano essere 157. Da inizio pandemia nella Regione i morti sono stati 3.740.

Covid, nel Lazio 999 contagi

Sono 999 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio. Registrati inoltre altri 15 morti. Nella Regione, “su oltre 16mila tamponi (+385) e oltre 23mila antigenici per un totale di quasi 40mila test, si registrano 999 casi positivi (-64), 15 decessi (-2) e +1.354 guariti” riferisce l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. “Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre sono stabili le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. I casi a Roma città sono a quota 500”.

Sono 38.190 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.868 ricoverati, 273 in terapia intensiva e 36.049 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 285.123, i decessi 7.867 e il totale dei casi esaminati è pari a 331.180, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

In Campania 1.415 nuovi contagi

Sono 1.415 i nuovi contagi da coronavirus in Campania. Registrati inoltre altri 35 morti: 17 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 sono avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. 22.197 i tamponi molecolari effettuati. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 6,37%. Dei 1.415 nuovi positivi, 440 sono sintomatici o paucisintomatici.

In Abruzzo sei morti

Sono 85 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo. Nella tabella si fa riferimento ad altri 6 morti. I guariti o dimessi da ieri sono 168. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.855 tamponi molecolari e 3.140 test antigenici. A oggi i ricoveri Covid in area medica sono 281, 28 in terapia intensiva e 7.513 in isolamento domiciliare.

In Emilia Romagna 375.371 casi totali di positività

Sono 875 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna, secondo la tabella del bollettino di oggi, 8 maggio. Registrati inoltre altri 15 morti. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, nella Regione si sono registrati 375.371 casi di positività, 875 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.214 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,9%.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.470 tamponi molecolari, per un totale di 4.519.158. A questi si aggiungono anche 14.744 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.809 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 324.679. Purtroppo, si registrano 15 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.007. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 189 (-6 rispetto a ieri), 1.365 quelli negli altri reparti Covid (-51).

Covid in Toscana: 676 contagi

Sono 676 i contagi da coronavirus in Toscana. Oggi si registrano 21 nuovi morti. I nuovi contagiati dal Covid (652 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico) portano il numero totale a 232.536 dall’inizio dell’emergenza coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 208.320 (89,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 17.843, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.322 (44 in meno rispetto a ieri), di cui 214 in terapia intensiva (6 in meno). Dei 21 nuovi decessi, 15 sono uomini e 6 le donne con un’età media di 76 anni. Mentre in Lombardia sono 1.584 i nuovi casi di coronavirus accertati e 43 i morti per un totale complessivo pari a 33.149.

Merkel boccia la proposta di Biden sui vaccini

A livello internazionale va segnalato l’opposizione di Angela Merkel alla proposta di Joe Biden per la revoca dei brevetti dei vaccini contro il Covid. «Ho detto chiaramente, ancora una volta, che non credo che la liberalizzazione dei brevetti sia la soluzione per mettere i vaccini a disposizione di più persone. Credo che abbiamo bisogno della creatività e dell’innovazione delle imprese». La cancelliera tedesca ha sottolineato che la protezione dei brevetti permette appunto di tutelare le imprese. «Per me mettere in dubbio la protezione dei brevetti non è la strada che conduce ad un numero maggiore di vaccini ed ad un loro miglioramento».