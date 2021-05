Cronaca

18 mag 2021 di Adele Sirocchi

Sorpresa: la fata madrina del live action Cinderella prodotto dalla Sony vedrà un attore nero, Billy Porter, nel ruolo della fata madrina. Billy Porter è stato il primo attore nero dichiaratamente omosessuale a vincere un Emmy per la sua interpretazione di Pray Tell nella serie statunitense Pose.

Chi è Billy Porter

Billy Porter agli Oscar 2019 ha indossato un look che ha fatto rumore. Ha calcato il tappeto rosso con uno smoking impossibile da non notare. Niente pantaloni ma una gonna super vaporosa che ha spiazzato tutti.

La protagonista è Camila Cabello

La protagonista del musical Cinderella è Camila Cabello che debutterà al cinema proprio con questa pellicola e che darà il suo contributo anche per la colonna sonora del film, che arriverà a settembre su Amazon Prime. Il progetto sarà una rivisitazione della fiaba classica. E la fata madrina sarà ovviamente gender less (priva cioè di identità di genere). “I bambini sono pronti” ha detto Billy Porter “Sono gli adulti che hanno bisogno di tempo”. Già ma questo significa non avere capito nulla del valore archetipico delle fiabe. Non a caso usate come forma elementare di indottrinamento dei più piccoli per inculcare in loro il nuovo catechismo Lgbt.

Vanity Fair: è ora di aggiornare i classici

Presentando la novità Vanity Fair scriveva entusiasta: “E’ sinceramente arrivata l’ora di aggiornare i classici rendendoli contemporanei, perché i bambini, e non solo loro, vi si possano rispecchiare”.

La fata madrina sarà gender less

Le prime immagini inedite dell’attore, nelle vesti di Fab G., sono state pubblicate da “Entertainment Weekly”. Billy Porter indossa un estroso vestito arancione, con paillettes, dando vita ad un personaggio che abbandona totalmente la distinzione tra maschile e femminile, verso quella che viene definita “fluidità di genere”.