A Radio University il ricordo di Falcone e Borsellino. Segui la diretta sul Secolo d’Italia

A 29 anni dalla strage di Capaci, Ignazio La Russa e Walter Jeder ricordano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nella puntata di Radio University (ore 11, in diretta sul Secolo d’Italia) commentano l’iniziativa “un lenzuolo contro la mafia”, il ricordo di Falcone e Borsellino nelle città che diventano luoghi di memoria, avamposti per la tutela della legalità. Dal Colosseo a Roma al teatro Massimo di Palermo, sventoleranno i lenzuoli come bandiere laiche che uniscono il Paese in un grido contro le mafie.