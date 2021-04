“Zorzi guadagna più di noi”: bufera a “L’Isola dei famosi”. Zanicchi e Lamborghini non ci stanno

Si litiga a L‘Isola dei famosi. Gelosie, denaro. A gettare scompiglio sono i cachet degli opinionisti del programma di Canale 5: Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Ne è convinto Santo Pirrotta, uno degli ospiti a Ogni Mattina di Adriana Volpe. Il giornalista ha dato più di un’indiscrezione – leggiamo su Libero– su alcune tensioni in atto nel programma condotto da Ilary Blasi.

L’Isola dei famosi: Lamborghini e Zanicchi contro Zorzi

Secondo Pirrotta, in particolare, sarebbero la Zanicchi e la Lamborghini ad essersi adirate per via del compenso di Zorzi, vincitore del GfVi e loro collega opinionista. “Pare – spiega su Tv8 Pirrotta- che molto latente, ci sia un problema di cachet. Le due opinioniste hanno scoperto che lui guadagna di più e quindi la cosa non è andata molto giù”. Oltre al fattore denaro, Zanicchi e Lamborghini sarebbero infastidite – a detta di Pirrota – per la soverchia importanza data a Zorzi. Interverrebbe un po’ troppo spesso rispetto alle due colleghe e il suo parere è sempre atteso come quello di un “oracolo”.

Isola dei famosi: troppo spazio a Zorzi

“Tante le attenzioni che la produzione riserva a Tommaso”, a discapito delle cantanti. La conduttrice ha cercato di allontanare supposizioni maliziose: “Ma magari lui avrà fatto un contratto che prevede l’inclusione di più cose”. Probabile. Zorzi, l’influencer più corteggiato d’Italia, dopo la vittoria conquistata al Gf Vip ha avuto in conduzione il programma intitolato “Il Punto Z” e in onda su Mediaset Play. Non solo.

L’indiscrezione su Zorzi

Per Pirrotta ci sarebbe dell’altro: Zorzi – secondo il giornalista – approderà in prima serata su Italia 1 con uno show tutto suo. Il motivo per cui Zorzi sia stato puntato da Italia 1 sarebbe la vocazione giovanilistica della Rete. Dunque, puntare su Tommaso Zorzi sarebbe legato ad una strategia ben precisa: far riavvicinare i giovani”. Il nuovo talk nelle sue mani avrebbe ottime probabilità di successo. Le due colleghe Zanicchi e Lamborghini, incassano a denti stretti.