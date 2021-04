Ucciso a Torre Annunziata per difendere la figlia: arrestate le quattro “belve” dell’agguato

Svolta nelle indagini per l’omicidio di Maurizio Cerrato, il 61enne custode del Parco Archeologico di Pompei assassinato lunedì sera a Torre Annunziata. Questa notte i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata nei confronti di quattro persone. Sono ritenute responsabili del suo omicidio. Cerrato è stato ucciso in un’aggressione scattata dopo una discussione per un parcheggio. Lo hanno massacrato sotto gli occhi disperati della figlia ventenne.

Torre Annunziata, l’omicidio di Maurizio Cerrato

I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. L’aggressione mortale a Cerrato è avvenuta con l’utilizzo di un compressore portatile e di un’arma da taglio. È la ricostruzione che fanno di quanto accaduto nell’area di sosta privata di via IV Novembre.

L’uomo, secondo le ricostruzioni, sarebbe intervenuto per difendere la figlia. A sostenerlo è stata la stessa Maria Adriana, figlia del custode. «A mio padre è stato fatto un agguato in piena regola solo per difendere me, con questa gente non aveva mai avuto a che fare», aveva scritto nei giorni scorsi in un post pubblicato su Facebook. La ragazza, poco più che ventenne, ha poi chiuso la propria pagina Facebook e quella del padre.

La ricostruzione dell’omicidio L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di lunedì in via IV novembre, una zona popolare di Torre Annunziata. Secondo le ricostruzioni, Maria Adriana ha parcheggiato la propria auto in una zona “occupata” con una sedia. Al suo ritorno ha trovato però una gomma tagliata. A quel punto ha chiamato il padre perché la aiutasse a sostituirla. Prima che lui arrivasse ha preso la sedia mettendola sull’auto di uno di quelli abituati a usare questo sistema. Un gesto che ha provocato la reazione feroce.