Ruby ter, salta l’udienza: Berlusconi è ancora in ospedale. Il silenzio monta il giallo sulla sua salute

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi inducono i suoi legali a chiedere un rinvio per l’udienza prevista domani per il caso Ruby ter, destinata a saltare. Da quanto fa sapere l’Adnkronos, la difesa dell’ex premier ha presentato un’istanza di legittimo impedimento ai giudici milanesi del processo. Dunque domani l’incontro calendarizzato in tribunale si svolgerà solo per rendere noto il probabile rinvio del dibattimento. E infatti, si apprende da Libero, «l’udienza fissata per domani mattina mercoledì 28 aprile, non si terrà più nella maxi aula della Fiera di Milano, usata per le attività del procedimento data l’emergenza Covid, ma in una più piccola aula del Palazzo di Giustizia milanese. E alla presenza solo di poche parti per discutere sull’istanza e sul rinvio».

Berlusconi resta in ospedale: cresce l’ansia per la sua salute

Dunque, Silvio Berlusconi è ancora ricoverato, come ormai da 21 giorni, al San Raffaele di Milano. E durante questo lungo lasso di tempo il padre nobile di Forza Italia non ha rilasciato interviste. Non ha parlato in nessun modo: né con video attraverso messaggi. Una lunga assenza, sottolineata da un reiterato silenzio, che alimenta il giallo sulla sua salute e disorienta gli azzurri, ormai da un mese alle prese con l’assenza del loro leader. Una lontananza che sta facendo sorgere qualche legittima preoccupazione sull’effettivo stato di salute del Cavaliere.

Ruby ter: rinviata l’udienza in calendario per domani

Ad oggi sono trascorsi 21 giorni da quando il Cav è arrivato nell’ospedale lombardo per controlli post Covid, come precisato dal suo staff. Motivo per cui i suoi avvocati hanno ottenuto il rinvio per legittimo impedimento (il terzo in questo mese) anche dell’ultima udienza per lo “stralcio senese” del processo Ruby ter, come anticipato in apertura prevista il 22 aprile scorso e ora fissata il 13 maggio. La difesa ha spiegato ancora una volta che lo slittamento è stato chiesto perché l’ex premier vorrebbe fare dichiarazioni spontanee prima del verdetto. Molti azzurri, però, si sentono “senza guida”. E preoccupati per la situazione, chiedono di sapere fino a quando il loro leader resterà ricoverato.