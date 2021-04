Israele vaccinerà i bambini: «Già presi accordi con Pfizer e Moderna, aspettiamo l’ok della Fda»

Israele si prepara a vaccinare anche i bambini. Ad annunciarlo è stato il premier Benjamin Netanyahu, che ha dato anche una tempistica: «Sei mesi». Netanyahu, parlando della nuova campagna vaccinale che coinvolgerà tutta la popolazione, ha quindi confermato l’acquisto di ulteriori milioni di dosi di Pfizer e Moderna.

Netanyahu: «Preparate le spalle»

«Mi sono accordato con Pfizer e Moderna per 16 milioni di dosi di vaccino in più per i cittadini di Israele», ha detto Netanyahu nel corso di una conferenza stampa. «Ci stiamo preparando per un’altra campagna di vaccinazione tra sei mesi, quindi preparate le spalle e anche i bambini», ha aggiunto il premier israeliano, aggiungendo che il governo crede che «i vaccini saranno approvati per i bambini per allora».

Israele in prima linea per vaccinare i bambini

Israele aveva annunciato la volontà di procedere con la vaccinazione dei bambini già un paio di settimane fa. Pfizer, infatti, aveva reso noti i risultati dello studio sui ragazzi tra 12 e 15 anni. E anticipato che la settimana successiva avrebbe avviato lo studio clinico sui bambini dai 2 ai 5 anni. «L’annuncio della Pfizer è una notizia fantastica. Ora – aveva dichiarato il ministro israeliano della Salute, Yuli Edelstein, citato dal Jerusalem Post – non resta altro da fare che una rapida approvazione di più acquisti di vaccini (da parte di Israele, ndr), così da poter essere pronti a vaccinare immediatamente dopo l’approvazione della Fda».