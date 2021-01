Ottime notizie da Israele, paese leader per le vaccinazioni: funzionano anche per bloccare i contagi

Israele è il primo Paese al mondo per il numero di vaccinazioni contro il Coronavirus. Sono state già effettuate oltre 2.050.000 vaccinazioni, pari a 23,66 ogni 100 abitanti, così come riporta un articolo del Corriere della Sera, sulla base dei dati forniti dagli esperti della piattaforma Our World in Data. Non solo, Un’ulteriore notizia positiva è poi arrivata dal Clalit HMO. Si tratta della più importante delle quattro organizzazioni di servizi sanitari in Israele. In sostanza l’organizzazione spiega che dopo due settimane dall’inoculazione del vaccino anti-Covid, c’è stata una diminuzione dei positivi pari al 33%.

Israele, gli studi sul vaccino Pfizer

SkyTg24 riporta anche quanto sostenuto dal quotidiano locale Yedioth Ahronoth. Ovvero i ricercatori israeliani hanno voluto indagare, in riferimento al vaccino di Pfizer che ha diffuso un’importante fornitura al Paese. Tentando di comprendere meglio se aver vaccinato una parte della popolazione possa aver avuto anche un riflesso sulla trasmissione del virus. In particolare, riporta ancora SkyTg24, sono stati messi a confronto due gruppi. Da una parte 200mila persone di oltre 60 anni che hanno ricevuto la prima dose del vaccino e poi 200mila persone che non sono state vaccinate.

Il calo dei contagi

Che cosa è accaduto? Nei primi 12 giorni i due gruppi di pazienti hanno mostrato le stesse caratteristiche. Ma dal tredicesimo giorno in poi, fra i vaccinati, il numero di contagiati da coronavirus è calato del 33% rispetto al gruppo opposto. La prima dose della vaccinazione sembra dunque ridurre in modo evidente il rischio di contagio fra gli ultra sessantenni ma, i medici hanno spiegato che si tratta di dati preliminari che vanno studiati e approfonditi.