Covid, il numero dei morti fatica a scendere: sono 263. Burioni somministra vaccini nell’Hub

Sono 13.446 i nuovi casi di Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia dopo aver analizzato 338.771 tamponi. L’indice di positività scende così al 3,9%, dopo che ieri era risalito al 4,3% dal 4% del giorno precedente. I decessi sono stati 263, che portano il totale dei morti a 120.807 da inizio pandemia. Ieri erano stati 288. Intanto prosegue la campagna di somministrazione dei vaccini e in campo come vaccinatore scende anche Roberto Burioni.

Scendono ancora i ricoveri

Calano ancora i ricoveri. In terapia intensiva ci sono ora 2.583 persone, vale a dire 57 in meno di ieri, con 137 nuovi ingressi giornalieri. I pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono oggi 18.940, ovvero 411 in meno di ieri. I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono stati 15.621, che portano il totale da inizio pandemia a 3.465.576. Gli attualmente positivi sono infine 436.270, che significa 2.439 in meno di ieri, mentre da inizio pandemia i casi sono stati 4.022.653.

Burioni in campo per somministrare vaccini

Intanto prosegue la campagna vaccinale, dopo il record raggiunto ieri con i 508.158 vaccinati riferiti dal generale Figliuolo. E in campo come volontari per somministrare i vaccini scendono anche medici noti come il virologo Roberto Burioni. Il docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele, oggi, ha postato su Twitter una sua foto in camice, mascherina e guanti, mentre somministra il siero ai cittadini nell’hub di Novegro. «Tiè», ha scritto Burioni a commento della foto, per poi aggiungere in un tweet successivo: «Voi non potete immaginare che piacere fisico si prova a tagliare l’erba sotto i piedi di questo maledetto virus!». Alcune settimane fa, anche Alberto Zangrillo aveva prestato servizio come vaccinatore volontario.