Boom di consensi per Marine Le Pen, i sondaggi parlano chiaro: in un solo mese guadagna l’8%

Poco meno di un mese fa, aveva lasciato la guida del Rassemblement National per poter essere «la candidata di tutti i francesi». Ora i sondaggi le danno ragione: in un mese appena Marine Le Pen ha guadagnato 8 punti percentuali, arrivando così al 34% dei consensi, conquistanti trasversalmente tra i cittadini di tutti gli orientamenti.

I sondaggi premiano Marine Le Pen

Ad accendere i riflettori sulla forte avanzata di Marine Le Pen è stato un sondaggio Kantar-OnePoint per Figaro Magazine. La presidente del Rassemblement National si colloca al secondo posto, dopo Edouard Philippe al 46%, fra le personalità che i francesi vorrebbero «vedere svolgere un ruolo importante nel corso dei mesi e degli anni a venire».

Un consenso trasversale

Particolarmente interessante è poi il fatto che, come rilevato dai sondaggi, Marine Le Pen progredisce tra gli elettori di diversi schieramenti, di sinistra ed estrema sinistra, di destra e tra quanti dicono di non avere un’opinione. Alle presidenziali del 2017 Emmanuel Macron aveva vinto con il 63,86% dei voti. Il sondaggio di Figaro Magazine coincide con l’avvio della campagna per le regionali di Marine Le Pen, il primo maggio. Una partenza digitale, con un discorso sulle reti social che potrebbe avere una portata nazionale, a un anno dalla corsa per l’Eliseo.