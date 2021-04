Arriva su Sky un canale interamente dedicato al “Trono di Spade”: ferve l’attesa dei contenuti extra

Il Trono di spade, la serie delle serie. Il titolo che ha catalizzato l’attenzione di mezzo mondo, rivoluzionando fiction e fruizione on demand, debutta in veste di protagonista assoluto, in esclusiva su un canale Sky interamente dedicato. E con tanto di dietro le quinte e indiscrezioni della The Game of Thrones Reunion, tra i contenuti extra. La storica serie fantasy medievale, entrata di diritto nell’antologia dei titoli più amati internazionalmente, debuttava dieci anni fa su Hbo. Con il primo episodio di una lunga serie che avrebbe in pochissimi anni segnato un prima e un dopo nel mondo della serialità: Il trono di spade, dal ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco, l’amatissima saga di George R. R. Martin. Per il decimo anniversario della serie dei record, dal 16 al 23 aprile, Sky propone un canale interamente dedicato alla saga (canale 111), Sky atlantic maratone-il trono di spade: the iron anniversary. Di scena, tutte le 8 stagioni per un indimenticabile viaggio lungo 73 episodi. Arricchito da interviste inedite realizzate proprio per l’anniversario. E con diversi contenuti speciali, dedicati sia ai fan che a chi vorrà scoprire la serie per la prima volta. Non solo. Tutti i contenuti di Sky Atlantic Maratone-Il Trono di Spade: The Iron Anniversary, saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su Now Tv.

Per continuare a leggere l'articolo abbonati oppure accedi