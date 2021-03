Sanremo, bufera su Fiorello. La corona di spine, il bacio gay e le volgarità scatenano l’ira del vescovo

Volgarità gratuite, immagini blasfeme, strumentalizzazione del tema dell’omofobia. All’indomani della fine del festival, Arriva la dura reazione del vescovo di Sanremo, monsignor Antonio Suetta, contro la conduzione di Fiorello, che ha affiancato Amadeus. “A seguito di tante segnalazioni di giusto sdegno e di proteste riguardo alle ricorrenti occasioni di mancanza di rispetto, di derisione e di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, della Chiesa cattolica e dei credenti, esibite in forme volgari e offensive nel corso della 71 edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo, sento il dovere di condividere pubblicamente una parola di riprovazione e di dispiacere per quanto accaduto”, fa sapere. La parolaccia finale, in chiusura di festival, è stata la ciliegina sulla torta.

Sanremo, contro Fiorello il vescovo e “don Ariston”

Ad”Avvenire” era stato don Pasquale Traetta, prete sanremese, meglio conosciuto come “don Ariston”, ad entrare entrato nel merito delle accuse, in una lunga intervista. “Va bene tutto, però quella corona di spine Fiorello e Achille Lauro se la potevano risparmiare… Per noi cristiani, specie ora che è tempo di Quaresima, quella corona di Gesù ha un significato spirituale importante che non può diventare un momento di banalissimo spettacolo… Appena li incontro glielo dirò”. Che prosegue così. “Viviamo in un tempo malato e confuso, un miscuglio di niente esteriore che ha generato solitudine e indifferenza. L’anima c’è, ma non è più educata ai valori. Si portano in scena stereotipi, come il bacio sul palco per combattere l’omofobia… È uno spiumamento che piuma dopo piuma lascia l’uomo nudo davanti a una realtà in cui anche la musica invece potrebbe unire e far riflettere le coscienze».

Don Suetta e l’anatema sul festival

La reazione del vescovo di Sanremo è stata ancora più pesante, un vero e proprio anatema al Festival di Sanremo: “Il mio intervento, a questo punto doveroso, è per confortare la fede “dei piccoli”, per dare voce a tutte le persone credenti e non credenti offese da simili insulsaggini e volgarità, per sostenere il coraggio di chi con dignità non si accoda alla deriva dilagante, per esortare al dovere di giusta riparazione per le offese rivolte a Nostro Signore, alla Beata Vergine Maria e ai santi, ripetutamente perpetrate mediante un servizio pubblico e nel sacro tempo di Quaresima”.

Il vescovo esprime disappunto anche per l’assegnazione di un premio speciale a Fiorello, mattatore al Festival: “Quanto al premio “Città di Sanremo”, attribuito ad un personaggio, che porta nel nome un duplice prezioso riferimento alla devozione mariana della sua terra d’origine, trovo che non rappresenti gran parte di cittadinanza legata alla fede e dico semplicemente ’non in mio nome’’”.

La difesa del conduttore: “Solo ironia e gioco”

“Nessuna offesa, Fiorello non ha offeso nessuno. Ha giocato, ironizzato, e sono fiero di aver assegnato il premio Città di Sanremo a una persona buona, una persona buona di animo, generosa, corretta, onesta: i valori di un cristiano sono questi». E’ la secca replica del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus, alle parole del vescovo diocesano Antonio Suetta, che aveva ha accusato la Rai di aver trasmesso un evento con «ricorrenti occasioni di mancanza di rispetto, di derisione e di manifestazioni blasfeme nei confronti della fede cristiana, della Chiesa cattolica e dei credenti, esibite in forme volgari e offensive