“Il mio amico Dante”. In Dad Geronimo Stilton racconta il viaggio del Sommo Poeta ai più piccoli

Dante Alighieri su zoom per i più piccoli. Con una dedica speciale alle generazioni pressate dall’anno pandemico la Fondazione Pordenonelegge celebra il DanteDì 2021, giovedì 25 marzo. È la seconda giornata dedicata a Dante Alighieri. Nella data istituita come l’inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia. E nel settecentesimo anniversario dalla scomparsa del Sommo poeta.

Pordenonelegge celebra il secondo Dantedì 2021

In attesa di tornare “a riveder le stelle” la Fondazione rilancia con una lezione digitale dal titolo “Il mio amico Dante”. Un’immersione nella Divina Commedia e nei suoi fascinosi protagonisti affidata a Geronimo Stilton. Il giornalista roditore amatissimo dai ragazzi. Chiamato per l’occasione a guidare le classi della Scuola primaria in un divertente viaggio nel mondo dantesco. Alla scoperta di Inferno, Purgatorio e Paradiso. L’appuntamento è per giovedì 25 marzo alle ore 10 su piattaforma Zoom. Si immagina l’incontro fra Geronimo Stilton e Dante Alighieri. “Intorno a me era tutto grigio. Grigia la sabbia. Grigia l’acqua che bagnava la riva. Grigio il cielo e grigia l’aria. Per mille mozzarelle, ma dov’ero finito?! Nell’Oltretomba?! E chi era quel roditore con il mantello rosso. E la corona d’alloro sulla testa, che mi fissava? Possibile che fosse proprio il grande Dante Alighieri?”.

La lezione di Geronimo Stilton in Dad ai piccoli studenti

Coordinato e presentato dalla curatrice di Pordenonelegge Valentina Gasparet, l’insolita lezione seguirà le tracce della pubblicazione edita da Piemme. “Da un anno le cose non sono facili per la scuola e gli studenti. Gli ultimi dodici mesi hanno messo a dura prova la resilienza. Anche dei più giovani”, spiega la Gasparet. “Per questo Fondazione Pordenonelegge ha voluto pensare a loro. L’evento che proponiamo li avvicinerà piacevolmente alle atmosfere della Divina Commedia. In attesa di approfondire contenuti e personaggi nel prosieguo degli studi”.

L’incontro tra il topo giornalista e Dante

“La lezione Geronimo Stilton – dedicata alle classi dalla 3 alla quinta della scuola primaria – potrà essere seguita su piattaforma Zoom. Dai bambini da casa propria. Collegandosi insieme agli insegnanti. Con le stesse modalità delle lezioni in Dad. Tutto parte con il viaggio verso le celebrazioni del Dantedì a Firenze. Ma durante il volo il topo giornalista si addormenta. E inizia a sognare. Si ritrova alle porte dell’Inferno. Dove lo accoglie proprio Dante. In pelliccia e baffi. Poco lontano, Virgilio. Che sta per iniziare la sua pausa pranzo. Stremato dal numero di visitatori. Aumentato a dismisura con le celebrazioni dantesche. Ma grazie ai buoni uffici di Dante, ecco che Virgilio riparte subito. Per accompagnare Geronimo a visitare perlomeno le “attrazioni” principali della Commedia. In un viaggio “stratopico” ed emozionante fra bolge infernali e cieli paradisiaci“.