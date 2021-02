Sgarbi stuzzica la Merlino sull’ex marito Arcuri: “Come hai fatto a vivere con lui?” Gelo in studio

Sgarbi non si trattiene. Il supercommissario Domenico Arcuri è il primo vero “vulnus” (assieme al ministro Speranza), del governo Draghi: la discontinuità era attesa soprattutto per coloro che hanno fatto peggio sul fronte pandemico. Arcuri ha pasticciato da subito. Ecco che allora la sua figura viene tirata in ballo scherzosamente ma non troppo da Vittorio Sgarbi, ospite di Myrta Merlino a “L’Aria che tira”. Il critico d’arte sa – come noi- che il primo marito della conduttrice è proprio Domenico Arcuri. Hanno avuto tre figlioli. Allora viene facile al malizioso Sgarbi mettere in imbarazzo la Merlino: “Ma come ha i fatto a vivere con lui?”.

Sgarbi imbarazza la Merlino su Arcuri

Approfittando dell’ospitata in cui doveva parlare della sua candidatura a sindaco di Roma, Sgarbi salta con i piedi sul piatto: la conduttrice nelle sue trasmissioni ha seguito passo passo la cronaca di un anno di coronavirus. E immaginiamo quanto la figura del commissario sia stata stritolata quotidianamente ed inchiodata alle sue responsabilità. La conduttrice si è ben vista dal nominarlo. Fino a quando non ha avuto in collegamento su La7 Sgarbi. “Guardavo i messaggi arrivati su di noi, sono molto positivi”, ha confessato il parlamentare quando la conduttrice gli ha chiesto cosa stesse facendo con il suo cellulare”.

“Ti odio..”

Siparietto: la Merlino chiede a Sgarbi: “Sono anche per me?”. “Sì, sì – ha subito replicato -. Tutti dicono che sei bella, buona e gentile e non capiscono come hai fatto a vivere col commissario: perché sei in uno stato d’emergenza e invece tu devi vivere una vita serena. Ero io adatto a te”. Una battuta che l’ha imbarazzata non poco. “Sgarbi ti odio, ti odio!”, ha tuonato.

Il precedente

Già nei mesi scorsi, interpellata da TvBlog, sito specializzato in gossip televisivo, proprio sul tema Arcuri e sull’opportunità di intervistarlo, la Merlino aveva ammesso l’esistenza di un “ostacolo”: “C’è un problema che ha a che fare con la mia vita privata: ho tre figli che condivido con Domenico. Sarebbe molto difficile sia per me, sia per lui”. “Di mezzo ci sono tre ragazzini, che sono già affaticati – disse la Merlino- perché la mamma è in tv ogni giorno, il padre è sulle prime pagine dei giornali…”. Meglio non nominarlo l’ex. Tutto questo prima che la sottile perfidia di Sgarbi non prendesse il sopravvento. In un momento poi in cui il “tema Arcuri” si sta facendo parecchio imbarazzante.