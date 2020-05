Dagospia svela: l’ex “congiunto” di Myrta Merlino è il commissario Domenico Arcuri

A margine dell’emergenza coronavirus e a ridosso della Fase 2 entrano nel gossip anche gli esperti del governo e i virologi ospiti fissi dei salotti serali in tv. Scavando nello storico anagrafico e nell’albero genealogico dei vari protagonisti televisivi scopriamo relazioni impensabili. Ci pensa il sito Dagospia , infallibile nelle sue scoperte a svelarci qualche relazione sentimentale o familiare che si cela dietro i volti che vediamo ogni sera. A proposito di “congiunti” di cui si è tanto discettato e scherzato per sferzare il governo, l’ultima notizia riguarda proprio il commissario nominato da Giuseppe Conte. Domenico Arcuri è infattil’ex compagno di Myrta Merlino, la conduttrice de L’Aria che tira su La7. Una relazione importante dalla quale è nata la figliola, Caterina.

Non a caso la conduttrice è particolarmente impegnata in trasmissione a stabilire un contatto diretto con i telespettatori in merito alla Fase 2, di stretta competenza del commissario Arcuri. Molto attenta è alle lettere dei telespettatori, cui chiede segnalazioni di inosservanza delle regole poste dal governo e dal suo supercommissario. “Stretto legame con la Fase 2” titola scherzosamente Libero.

Un’altra “scoperta” di Dago riguarda Ilaria Capua, un altro volto che nei passaggi televisivi si trova particolarmente a suo agio. Spiegato il perché di tanta disinvoltura. Fino a pochi mesi fa, scrive il sito di Roberto D’Agostino, la star in famiglia era la conduttrice Roberta Capua, le due sono infatti cugine. Roberta era quella famosa. Una belle e brava conduttrice napoletana, lanciata da Luciano Rispoli a “Tappeto volante”. Poi allontanatasi dagli studi televisivi per dedicarsi alla famiglia. Il “testimone” di famiglia, per così dire, lo ha preso la virologa Ilaria, che quanto a presenze in video surclassa anche Roberto Burioni.